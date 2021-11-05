外籍教師進駐校園！嘉縣雙語列車啟動 邁向2030雙語國家

因應2030雙語國家政策，嘉義縣政府上午在永慶高中舉辦英語暨雙語教學資源中心揭牌儀式，場景參考國外名人堂設計，透過海報展現外師推廣英語成果，宛如嘉年華，熱鬧滾滾。

文光國際英語村及試行雙語實驗課程的鹿草、忠和國中設攤，讓來賓實際體驗英語村教學樣態；縣長翁章梁與傅爾布萊特基金會執行長那原道博士（Dr. Randall Nadeau）共同揭牌祝賀。

揭牌典禮以雙語進行，主持人說完國語再說英語，永慶高中熱舞社及國樂團暖場演出，邀外師用英語分享教學經驗，永慶學生與外師表演英文相聲，介紹雙語中心，笑聲不斷，朴子市長吳品叡、縣議員賴瓊如等到場。

揭牌儀式後，翁章梁參觀英語成果攤位，透過外師Stuart協助，與梅山鄉太興國小遠端連線，縣長抽號碼，抽到同學坐到鏡頭前，以英文問答方式練習口說，鏡頭前學子落落大方，講起英語毫不怯場。

翁章梁說，雙語資源中心將統籌所有英語教育以及外師管理，嘉縣有29位外師，明年再招聘30位短期師資，透過外語環境薰陶，讓嘉義囝仔敢開口說英文，「這一代孩子比我們強，從小就有雙語教育。」