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外籍教師進駐校園！嘉縣雙語列車啟動 邁向2030雙語國家

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府上午在永慶高中舉辦英語暨雙語教學資源中心揭牌儀式。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府上午在永慶高中舉辦英語暨雙語教學資源中心揭牌儀式。圖／嘉縣府提供

因應2030雙語國家政策，嘉義縣政府上午在永慶高中舉辦英語暨雙語教學資源中心揭牌儀式，場景參考國外名人堂設計，透過海報展現外師推廣英語成果，宛如嘉年華，熱鬧滾滾。

文光國際英語村及試行雙語實驗課程的鹿草、忠和國中設攤，讓來賓實際體驗英語村教學樣態；縣長翁章梁與傅爾布萊特基金會執行長那原道博士（Dr. Randall Nadeau）共同揭牌祝賀。

揭牌典禮以雙語進行，主持人說完國語再說英語，永慶高中熱舞社及國樂團暖場演出，邀外師用英語分享教學經驗，永慶學生與外師表演英文相聲，介紹雙語中心，笑聲不斷，朴子市長吳品叡、縣議員賴瓊如等到場。

揭牌儀式後，翁章梁參觀英語成果攤位，透過外師Stuart協助，與梅山鄉太興國小遠端連線，縣長抽號碼，抽到同學坐到鏡頭前，以英文問答方式練習口說，鏡頭前學子落落大方，講起英語毫不怯場。

翁章梁說，雙語資源中心將統籌所有英語教育以及外師管理，嘉縣有29位外師，明年再招聘30位短期師資，透過外語環境薰陶，讓嘉義囝仔敢開口說英文，「這一代孩子比我們強，從小就有雙語教育。」

縣府向教育部申請21名外師補助，縣府自籌760萬，與傅爾布萊特基金會合作，引進8位美籍英語協同教學助理（ETA），110學年度起共有29位外師，已達「國中校校有外師」目標，未來雙語中心整合英語村、輔導團及國際教育中心、雙語實驗學校，發揮英語教學加乘效果。

嘉義縣政府上午在永慶高中舉辦英語暨雙語教學資源中心揭牌儀式，場景參考國外名人堂設計，透過海報展現外師推廣英語成果。。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府上午在永慶高中舉辦英語暨雙語教學資源中心揭牌儀式，場景參考國外名人堂設計，透過海報展現外師推廣英語成果。。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府上午在永慶高中舉辦英語暨雙語教學資源中心揭牌儀式。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府上午在永慶高中舉辦英語暨雙語教學資源中心揭牌儀式。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府上午在永慶高中舉辦英語暨雙語教學資源中心揭牌儀式。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府上午在永慶高中舉辦英語暨雙語教學資源中心揭牌儀式。圖／嘉縣府提供

翁章梁 嘉義 教育部

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