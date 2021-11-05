竹市玻工館新展登場 逾40件玻璃工藝品亮相

新竹市玻璃工藝博物館典藏品逾500件，收藏許多知名玻璃藝術家經典作品，新竹市文化局即日起至12月26日，最新推出「形與意的焠煉-典藏展」，展出逾40件玻工館珍藏的玻璃工藝品，姿態各具特色，歡迎民眾逛展，感受新竹玻璃藝術的創作能量。

竹市文化局指出，市府2018年起獲文化部補助，逐步替玻工館進行文物整飭及數位化，並上傳文化部典藏網，民眾除了可在網路觀看數位典藏品，當然也能親臨展場欣賞藝術家的心血結晶，此次推出「形與意的焠煉-典藏展」，集結多個藝術家的創作。

「形與意的焠煉-典藏展」以「形」和「意」為主題，分別在第一特展室及第二特展室展出。第一特展室以遴選模擬自然實物的玻璃作品為展覽內容，展出植物、動物、海洋生物等有具體形象的作品，象徵玻璃精工之美。第二特展室以「意」為題，藝術家將情感豐沛的內心想法，透過玻璃創作出充滿生命力以及奇幻氛圍的抽象意境作品。

文化局指出，玻璃藝術家藉作品展現他們的感動及創意，經過火的焠煉，才能將精緻的作品呈現在觀眾面前。玻璃姿態千變萬化，擬物能維妙維肖又富饒意趣；新竹市玻璃工藝博物館開館時間為周二至周日早上9點至下午5點。全票50元、優惠票30元，新竹市民、年滿65歲以上、6歲以下兒童、及身心障礙者皆免費，歡迎踴躍參觀。