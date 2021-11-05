台南鹽行國中建置公車動態顯示器 方便學生搭公車

台南市交通局去年與民德國中、三村國小、土城中學、和順國中、後甲國中、南寧高中等6所學校合作，在校園建置公車動態顯示器，近日也在9月剛啟用的新學校「鹽行國中」設置公車動態顯示器，提供公車即時到站資訊，讓學生搭公車更方便。

交通局長王銘德指出，各公車候車設施及醫院、行政機關、超商等單位已建置1100多座公車動態資訊智慧型LED顯示器，提升公車動態資訊設備的可及性；為了因應「校園攜帶行動電話使用規範原則」，學生在學校使用手機受到管制，所以市府在學校川堂、警衛室等適當地點建置公車動態LED顯示器，以利學生掌握公車到站資訊，希望吸引更多青年學子願意搭公車。

公共運輸處秘書劉佳峰說，鹽行國中新建校舍歷經多年籌畫採綠建築設計，外觀吸睛，綠色象徵「精」、「勤」，藍色象徵智慧，相信學校將成為永康鹽行地區的新地標，民眾也可搭乘市區21路公車來欣賞。

市長黃偉哲表示，為了讓民眾搭乘大眾運輸時更便捷，每年持續建置智慧候車亭、智慧站牌，並從去年起建置太陽能電子紙智慧站牌，今年再推出「小黃公車」動態資訊系統，讓民眾可更便利掌握大台南公車行駛資訊。