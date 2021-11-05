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疫情下的教育米其林 「崇」布可星球「學」SDGs拿優勝

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區崇學國小以「崇」布可星球「學」SDGs，培養學生閱讀理解策略。圖／擷取畫面
台南市東區崇學國小以「崇」布可星球「學」SDGs，培養學生閱讀理解策略。圖／擷取畫面

台南市東區崇學國小培養學生閱讀理解策略，拓展閱讀視野，以「崇」布可星球「學」SDGs參加經濟部工業局和資策會舉辦的「教育米其林，邀您來上課」黑客松活動，昨榮獲國小組優勝，展現學習力、數位力與開創力。

校長洪榮進表示，工業局舉辦這項活動的目的是希望藉由串連智慧學習產業力量，提供第一線老師數位軟硬體方案支持，展現出色香味俱全的網路課程。

今年暑假，崇學國小舉辦「暑假樂讀學」閱讀線上夏令營，充分展現此課程魅力，學生上課後體認環境的重要，和家人去淨灘。老師張琬翔、黃瑋琦表示，課程先安排教師導讀繪本，依據聯合國永續發展目標SDGs挑選台南市教育局閱讀平台「布可星球」中對應的繪本，藉由閱讀理解策略分析故事內容，運用語言文字分享經驗，拓展孩子閱讀視野。

並指導學生使用「布可星球」，透過遊戲化的闖關介面，實作e-PIRLS，模擬角色扮演遊戲(Role-Playing Game，RPG)經營自己的「布可星球」，累積能量點數，促進閱讀理解。

再利用「MangaChat漫話日記」加深小朋友對於閱讀內容的印象，學生透過漫畫的圖文創作來梳理想法和反省，提升自我覺察能力，激發創意和思考解決對策。最後鼓勵學生聊書、說書、推薦書，經由不斷思考統整和自我回饋，體認多元價值與觀點，延續孩子對閱讀的興趣。

台南 文創

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