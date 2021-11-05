台東振興分校「黑熊」意象 證明海岸山脈曾有黑熊？
日前花蓮縣富里一處稻田疑拍到黑熊影像引起討論，不過，海岸山脈有黑熊存在紀錄，在台東池上鄉60年代就曾出現過。熊良心生態顧問公司執行長林耿弘說，最後1隻黑熊出現海岸山脈的紀錄，可能就在池上鄉振興部落。
林耿弘說，根據自己多年的田野訪談，進代史上海岸山脈確實有台灣黑熊，台東最後一隻黑熊的紀錄可能就在池上鄉振興部落；萬安國小振興分校的入口處豎立者一個阿美族勇士與台灣黑熊的意象，為海岸山脈有過台灣黑熊留下點線索。
根據池上振興部落的耆老表示，1971年左右，部落裡的勇士林次郎就曾在海岸山脈一個叫做大水湖的地方遇到一公一母的黑熊，他為保護部落族人安全和田地，運用智慧利用標槍、陷阱和獵槍，終於獵下了其中一隻黑熊，並趕走了另外一隻熊，學校設立意象來紀念這段故事。
關山文史工作者劉金修也說，都壢東管處遊客中心所在的山坡地區，阿美族語稱卡督邁漾，因南北族語差異，意義有二，一是在此小便，另一是解釋是有熊出沒，顯見早年海岸山脈各山區丘陵原曾是台灣黑熊的生活領域。
林耿弘說，這些年來台東從知本、鹿鳴溪、關山紅石步道、海端、池上廣原等中央山脈淺山地區都有熊的紀錄，更有黑熊下山遭火車撞擊的紀錄，這些紀錄告訴大家，黑熊其實離我們生活圈近，但隨著縱谷地區的道路、土地開發導致棲地破碎，也讓中央山脈和海岸山脈之間再無黑熊安全移動的路徑，更值得大家重視與保護。
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