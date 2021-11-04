育英國小排隊上廁所 市議員催改建經費

新北市淡水區育英國小每年都成為額滿學校，但學校超過三十多年的老舊公廁數量非常不夠，學生下課都還得排隊上廁所。公廁整修經費一百多萬元還沒有下文，因此新北市議員陳偉杰透過相關單位要求，預計年底就會通過學校公廁的整修經費。

育英國小校長陳東鴻表示，由於去年前，就有向中央國教署申請公廁整修經費，大約有一百多萬元，但到了今年，碰上了全國小學冷氣電力設備大整新，因為這筆整修預算到現在還沒有下文

新北市議員陳偉杰表示，今年又碰上疫情影響，整個預算往後延宕，而未來也會透過相關單位來要求，預計年底就會通過學校公廁的整修經費。

淡水育英國小，公廁女生有六間，男廁有五間加上六座小便斗，下課學生一多，有國小生因為太多人跑到幼兒園的廁所，顯示出學校公廁不只是需要整修，數量也不足。

校長陳東鴻表示，更希望可以擴建公廁數量，向上加蓋一層樓也是納入考量的選項之一，期盼將學校廁所設備數量整備完善，提供給學生優質的學習環境。