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族群稀少列「4大神獸」台灣狐蝠花蓮最多縣府環教推廣

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣農業處辦校園環教推廣，帶國中小師生夜觀狐蝠。圖／花蓮縣農業處提供
花蓮縣農業處辦校園環教推廣，帶國中小師生夜觀狐蝠。圖／花蓮縣農業處提供

族群數量稀少，與台灣黑熊、石虎、水獺並列「四大神獸」的台灣狐蝠，全台推估僅200隻，在花蓮就占超過1/4，是本島最多，縣府為保護族群不受干擾，近年低調保育與推廣，近日在棲地美崙溪周邊4所學校舉辦環教推廣，先從校園做起，未來再推廣到社區，讓大家認識狐蝠、愛護狐蝠。

根據研究，台灣狐蝠主要分布在台灣離島及東部沿岸地區，離島包含宜蘭縣龜山島與台東縣綠島，本島地區有宜蘭、花蓮、與台東，新北市、基隆市與屏東縣也有零星出現。花蓮縣早在日據時期的1931年崛川安市「台灣哺乳動物圖說」就有台灣狐蝠在花蓮港街附近捕獲紀錄，但相隔80年後，1992年起陸續在花蓮女中、美崙龍鳳公園甚至鳳林鎮現蹤。

台灣狐蝠頭體長約20公分，雙翼展開可達1公尺，主要以花朵、果實、樹葉、花粉、花蜜為食。早年面臨非法獵捕威脅，近年則因棲地減少，族群數量銳減，甚至比石虎、黑熊還要少，《2017台灣陸域哺乳類紅皮書名錄》將台灣狐蝠列為極度瀕絕等級。

全台台灣狐蝠推估少於200隻，本島以花蓮最多，推估29到52隻，花蓮市及周邊區域是本島唯一的穩定族群，相當珍貴，也成為縣府近年推動環境和生態教育的重要物種。

長年觀察台灣狐蝠的荒野保護協會花蓮分會長鍾秀綢說，目前有40多名經過訓練的志工參與觀察，架設28處觀察點，在花蓮、吉安及壽豐等市鄉都曾觀察到。

縣府農業處長吳昆儒表示，美崙溪出海口是台灣狐蝠重要棲地，農業處近日曾有台灣狐蝠現蹤的北濱、明禮、中正3所國小，及國風國中，共4校辦理環教課程，包含室內解說及戶外觀察，推廣正確的觀察方式。

今天在北濱國小舉辦成果發表，縣議員徐子芳、楊華美都到場。吳昆儒說，為保護台灣狐蝠不受人為干擾，與花蓮林管處合作，先從校園環教扎根，未來再結合社區，盼大家共同來保育這個珍稀物種。

從台東綠島花蓮，北到沖繩都有，數量來說花蓮是最多，幾個重要的美崙溪口，北濱國小，縣長在幾次會議指示要在意狐蝠保育，理解生態的重要性，藉由生態重要性，強化環境教育，指示農業處，建設、教育局處合作，會跟林管處合作，透過狐蝠介紹，生態環境教育，更多人理解環境的重要性。林管處召開相關的濕地會議，以狐蝠主題為主，環保團體、從校園推展開，未來在濕也部分做相關活動，目前還有探討，數量不多，不希望過多干擾，從外圍觀察，介紹，慢慢穩定下來，就可以大活動的方法來介紹這個特別物種。

台灣狐蝠目前族群數量推估少於200隻，花蓮有本島唯一的穩定族群。圖／花蓮縣農業處提供
台灣狐蝠目前族群數量推估少於200隻，花蓮有本島唯一的穩定族群。圖／花蓮縣農業處提供

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