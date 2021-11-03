246隊參賽 全國中正盃大學及中學校際籃球賽苗栗開打

全國中正盃大學及中學校際籃球賽今天在苗栗巨蛋體育館、苗栗高商登場，這項賽事今年邁入第20年，分為14組較勁，共有多達246隊報名參賽，號稱創下國內單一盃賽最多參賽球隊的紀錄，賽程長達12天，將持續到11月14日；苗栗縣長徐耀昌上午為比賽開球，勉勵選手全力以赴、享受比賽並提升球技與精神，無論輸赢都能成為與教練、隊友間的美好回憶。

苗栗縣籃球協會主辦的這項比賽，分為大學男女甲組1至3級、國高中男女甲組及國高中男女組共14組246隊，苗栗縣籃球強校明仁國中、大倫國中及苗栗高中的球隊都參加這次競賽。

苗栗縣籃球協會指出，這次參賽不乏實力堅強的隊伍，包括今年大女甲一級冠軍世新大學、高男甲組冠軍泰山高中、高女甲組亞軍永仁高中、國男甲組冠軍安康中學等球隊都來勢洶洶，地主苗栗縣也派出包括國男甲組明仁國中、大倫國中，國女甲組大倫國中、高女甲組苗栗高商、高男組苗栗高中等强隊應戰。