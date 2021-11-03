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開啟偏鄉學童對大學想像！後山國小畢旅參訪中山大學

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學接待花蓮縣銅門國小師生來訪，期待開啟偏鄉小學生對大學的想像。圖／中山大學提供
中山大學接待花蓮縣銅門國小師生來訪，期待開啟偏鄉小學生對大學的想像。圖／中山大學提供

中山大學為開啟偏鄉小學生對大學的想像，接待遠道自花蓮縣秀林鄉銅門國小來訪的9名小六應屆畢業生。小朋友對中山的學習環境和校園美景印象深刻，中山也期勉小學生未來都能跨進大學校門，學習新知。

花蓮縣銅門國小校長黃勤聰表示，銅門國小是所逾百年的小型原住民學校，畢業校友中，因隔代教養及經濟不佳等諸多條件的影響，多數在高中職畢業後就直接進入職場，大概只有3%的孩子會上大學。學校今年為開啟應屆畢業生對大學的想像，透過校內代課老師、中山校友翟宗信與中山大學社會系副教授邱花妹的安排，在畢業旅行中，首度打破以往只到城市其他國小交流的慣例，推出參訪國立中山大學行程，期讓小朋友開眼界，放大自己未來的目標。

中山大學學務長楊靜利說，銅門國小翟宗信代課教師是中山大學社會系的畢業校友，也來自花蓮偏鄉，在國高中階段曾接受大學生的課業輔導，考上中山大學後就立志將來畢業要回到花蓮偏鄉當老師，讓偏鄉學童「透過教育翻轉人生」。翟安排小學弟妹們到中山母校參訪，讓小朋友的視野拉大拉遠，目光不再聚焦於城鄉差距。

中山大學接到銅門國小的訊息，欣然接待學童的參訪。這群原住民孩子在中山大學社會系教授們的帶領下，參訪中山大學原住民資源中心、社科院屋頂太陽能光電設備及綠色菜園，認識環境永續，體驗大漁旗印染製作了解旗鼓鹽文化等。並在中山大學校長鄭英耀引領，居高臨下俯瞰整座大學校園及西子灣美景。學童們也獻上拿手的「太魯閣族木琴」表演，為中山教授們及大學生帶來藝術饗宴。

鄭英耀表示，小學生在成長過程中，生命經驗愈豐富，對未來生命發展就愈有正面啟發意義。銅門國小原民學生說，他們從小在奇萊山下，生活自在，老師有講過大學的事，也常聽到老師期許他們「將來要上大學」，但感覺大學還是很遙遠，這次來中山大學，覺得大學有了具體的形象，或許可以成為人生的目標之一。

中山大學社會系副教授邱花妹（白衣左），帶領花蓮縣銅門國小學生參訪社科院屋頂綠色菜園認識環境永續，期開啟偏鄉小學生對大學的想像。圖／中山大學提供
中山大學社會系副教授邱花妹（白衣左），帶領花蓮縣銅門國小學生參訪社科院屋頂綠色菜園認識環境永續，期開啟偏鄉小學生對大學的想像。圖／中山大學提供
中山大學校長鄭英耀（第二排中）與學務長楊靜利（第二排左二），接待花蓮縣銅門國小師生來訪，期待開啟偏鄉小學生對大學的想像。圖／中山大學提供
中山大學校長鄭英耀（第二排中）與學務長楊靜利（第二排左二），接待花蓮縣銅門國小師生來訪，期待開啟偏鄉小學生對大學的想像。圖／中山大學提供

中山大學 偏鄉 花蓮

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