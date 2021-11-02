北市民族國小延後到校5年 多睡20分鐘化解親子拔河

台北市自105學年度開始試辦「學生延後到校方案」，首批加入的民族國小表示，延後到校的最大好處，就是讓孩子多睡20分鐘，避免親子每天早晨例行的「拔河」。

台北市民族國小校長黃耀農今天接受電訪表示，民族國小從一開始每週一天延後30分鐘、7時50分到校，到108學年度開始變成每天都延後1小時、8時20分到校，最大的改變就是學生早上可以多睡15、20分鐘。

他指出，這10幾分鐘本來是學生賴床、家長催促的親子拔河時間，所以除了讓學生可以多睡一點、在家裡吃早餐、準備好再出門，延後到校也讓親子關係獲得改善。

黃耀農進一步表示，儘管可以8時20分再到校，若學生選擇參加需要晨練的社團或球隊，就必須有所取捨，藉此也能培養紀律及自我要求。

黃耀農認為，延後到校是對的事情，不能因為習慣了就不尋求改變，鼓勵其他學校經評估可行、與師長取得共識後便試辦看看，但必須提供有早到需求的家庭配套，且不可以影響到老師上下班時間。

台北市教育局國小教育科長鍾德馨說，隨著108課綱上路，台北市已有7成以上的學校將到校時間調整為7時50分以後，不過推動延後到校與學區特質息息相關，且非常需要家長及學生配合。

鍾德馨指出，台北市上班時間的交通狀況相對複雜，須考量是否會對交通造成衝擊，此外，延後到校等於把學習自主權還給學生，學生必須安排自己作息與生活，家長則須從旁協助，避免學生沒有自制力，讓晚到校變成晚睡，反而本末倒置。

台北市教育局表示，自105學年度開始，民族國小、湖田國小2所國小及至善國中、民族國中2所國中率先試辦學生延後到校方案，參與校數逐年增多。