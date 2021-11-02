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影／南科「AI與創造它的科學家」故事巡展 學生開眼界
南科管理局與台大科教中心和辦「AI與創造它的科學家們」圖文故事巡迴展，今起在南科及附近15所國中小展出。南科實中搭配學校的FRC團隊作品及科技書籍，讓展覽內容更豐富；不少學生直呼有趣，沒看過這樣子有趣的內容，同學作品也沒有仔細看過。
今年巡迴展覽先在南科實中登場，展出艾倫•杜林、克勞德•向農、艾薩克•艾西莫夫、約翰•霍普菲爾、傑佛瑞•辛頓等，對AI發展具有重大貢獻的科學家的短篇傳記文章及有趣圖文創作。
校方則配合展示了高、國中團隊機器人與國小部小型智慧機器人，加上圖書館科技藏書，學生由老師帶領到場體驗AI科技。
南科管理局表示，AI已深入各階層生活，未來影響更為深遠，為讓年輕學生了解AI人工智慧與機器人將對人類生活帶來的衝擊，推廣科學教育從小扎根，激發學生的好奇心與學習興趣，已連3年與台大合作，前兩年推廣科普漫畫競賽得獎作品，今年則以通俗近人的科學家圖文故事，引領學生了解AI對生活、對社會及世界造成什麼樣的影響與衝擊。台大科教中心也在開放博物館平台線上展覽10位科學家的圖文故事。
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