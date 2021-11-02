影／南科「AI與創造它的科學家」故事巡展 學生開眼界

南科管理局與台大科教中心和辦「AI與創造它的科學家們」圖文故事巡迴展，今起在南科及附近15所國中小展出。南科實中搭配學校的FRC團隊作品及科技書籍，讓展覽內容更豐富；不少學生直呼有趣，沒看過這樣子有趣的內容，同學作品也沒有仔細看過。

今年巡迴展覽先在南科實中登場，展出艾倫•杜林、克勞德•向農、艾薩克•艾西莫夫、約翰•霍普菲爾、傑佛瑞•辛頓等，對AI發展具有重大貢獻的科學家的短篇傳記文章及有趣圖文創作。

校方則配合展示了高、國中團隊機器人與國小部小型智慧機器人，加上圖書館科技藏書，學生由老師帶領到場體驗AI科技。