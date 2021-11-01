都會學童體驗原民文化 英文教師勤學排灣、賽德克族語

高雄市教育局原住民族教育資源中心今天在二苓國小，舉行「原心原藝—原住民族文化體驗學習活動」，凱旋國小30名都會學童到原教中心初體驗排灣族文化課程。英文教師周孟楷不是原住民，但熱愛原住民文化與語言，自學排灣族、賽德克語，還獲得族語證照。

教育局表示，原住民族教育法總則明列原住民為原住民族教育之主體，政府應本於多元、平等、自主、尊重精神，推展原住民族教育，為提升都會區學子對於原住民族語言文化的認識與了解，舉辦這場原住民族文化體驗學習活動。

原教中心另外還規畫了布農族、阿美族、排灣族、魯凱族、泰雅族、拉阿魯哇族的文化體驗學習課程，活動內容包含原住民藝術意象導覽、各族群文化介紹、狩獵遊戲、手紋文化、圖騰編織、傳統美食製作、手作文創等，以上課程提供都會區國中小自由申請，共舉辦10個場次。

文化講師柯珠玉向孩子介紹，排灣族手紋文化與身分階級有著密切的關係，而圖騰樣式也代表著不同的意義與相關的傳說故事，紋手的過程與禁忌、紋手的醫藥衛生與護理方式等等，都是排灣族重要的文化內容。對於排灣族傳統文化有初步的認識之後，接著讓學生發揮想像力進行有趣的手紋創作。

高雄市原住民教育資源中心老師周孟楷，本身是英文老師，不是原住民，但熱愛原住民文化與語言，自學排灣族、賽德克兩種原住民語言，並且獲得證照，同時也會日文、越南語、韓文、西班牙文等，語言學習上很有天份。他說原住民許多語言來自於生活或者是周遭環境，如形容女生美麗，會以毛毛蟲鮮艷的顏色、蝴蝶繽紛的色彩襯托女性的美麗。