台東縣某國中發生霸凌 遲交考卷遭同學毆傷下巴

台東縣某國中發生毆傷同學的霸凌事件。台東縣議員林參天今天議會質詢不滿教育處漠視，事後調查報告又造假；台東縣政府教育處表示，事件已完成調查，絕對沒有造假。

台東縣議會定期大會今天進行教育局、社會局工作報告，林參天質詢教育處某國中校園霸凌事件處置不當。林參天說，這所國中10月14日舉行段考，1名2年級男同學收考卷時因同學遲交，出手毆傷同學；被打學生向老師申訴時，老師、校長置之不理，學校和教育處事後調查報告避重就輕，和事實有很大出入。

林參天說，被霸凌的學生已2次向老師反映，校方都未處置，直到家長帶學生去驗傷提告後，學校和教育處才做處理。他質疑學校和教育處明顯要「吃案」，並非如調查報告所言「主動調查」以及報告作假。

台東縣政府教育處長林政宏答詢表示，教育處和學校在隔天上午就已展開調查，調查報告沒有造假。他在接受記者訪問時重申，動手學生也已處罰，至於老師是否失職部分，學校和教育處也展開調查。

教育處這分調查報告，詳述14日當天事發經過、學生說法。報告指出，學校在15日上午完成校安通報，並找學生家長了解事情經過，並予以調解、教育、輔導。