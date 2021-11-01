快訊

美國工程師來台受訓嫌「工時長、軟體爛、效率差」 台積電回應了

婦人被練跑學生撞倒重昏迷 家屬對教練、高中生提告傷害

台東縣某國中發生霸凌 遲交考卷遭同學毆傷下巴

中央社 / 台東縣1日電

台東縣某國中發生毆傷同學的霸凌事件。台東縣議員林參天今天議會質詢不滿教育處漠視，事後調查報告又造假；台東縣政府教育處表示，事件已完成調查，絕對沒有造假。

台東縣議會定期大會今天進行教育局、社會局工作報告，林參天質詢教育處某國中校園霸凌事件處置不當。林參天說，這所國中10月14日舉行段考，1名2年級男同學收考卷時因同學遲交，出手毆傷同學；被打學生向老師申訴時，老師、校長置之不理，學校和教育處事後調查報告避重就輕，和事實有很大出入。

林參天說，被霸凌的學生已2次向老師反映，校方都未處置，直到家長帶學生去驗傷提告後，學校和教育處才做處理。他質疑學校和教育處明顯要「吃案」，並非如調查報告所言「主動調查」以及報告作假。

台東縣政府教育處長林政宏答詢表示，教育處和學校在隔天上午就已展開調查，調查報告沒有造假。他在接受記者訪問時重申，動手學生也已處罰，至於老師是否失職部分，學校和教育處也展開調查。

教育處這分調查報告，詳述14日當天事發經過、學生說法。報告指出，學校在15日上午完成校安通報，並找學生家長了解事情經過，並予以調解、教育、輔導。

台東 霸凌 教育局

延伸閱讀

代理教師一當十多年 南投縣加分獎勵資深優秀代理教師

苗縣國中小學力檢測登場 小四到國三2.7萬人受測

台東縣議會民眾陳情 議員與縣府官員疑相互飆罵

台東太平溪右岸工程居民議會陳情 議員官員互罵

相關新聞

都會學童體驗原民文化 英文教師勤學排灣、賽德克族語

高雄市教育局原住民族教育資源中心今天在二苓國小，舉行「原心原藝—原住民族文化體驗學習活動」，凱旋國小30名都會學童到原教...

全國高中地理奧林匹亞競賽 彰化囊括一半的3面金牌

彰化高中及鹿港高中學生日前參加第20屆「高中地理奧林匹亞」競賽，各有1組學生在地理專題組獲得1面金牌，彰化高中另在實察繪...

新北光仁中學新創藝術工場 開放新北學生報名

新北市光仁中學是台灣中學附設音樂班濫觴，不少校友在藝術領域擔任要職。校方近年觀察到，如韓國音樂教育已納入流行音樂，以古典...

受南科影響台南安南人口快速成長 學校校舍卻跟不上

台南市安南區近年人口成長快速，但學校的設置卻跟不上，其中設校超過一甲子的南興國小因為教室不夠，甚至有學生在地下室上課的情...

嘉市北興國中突破圍牆限制 設這個直接打通校內外

嘉義市北興國中爭取教育部校園美感環境再造計畫200萬，在校園設置5個景點，趁此整治校內北側的側門區域雜草環境，校方指出，...

「龜」兩種寫法竟暴露年齡 網友：以為寫錯30年

隨著時代不同，國語字典的詞彙、寫法、用法隨之改變。一位母親陪兒子唸書時，驚覺自己寫的「龜」字跟孩子的寫法不一樣，以為自己寫錯字長達三十年，查閱辭典後才發現「龜」字有兩種寫法，讓不少網友喊到「一個字暴露年齡」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。