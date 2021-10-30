總價逾6000萬！席德進作品嘉市文化藝廊只展2周

國立臺灣美術館規畫「茲土有情－席德進逝世四十週年紀念展」，精選48件畫家席德進水彩作品全台巡展，每件百萬起跳，總價值超過6000萬元，首站在嘉義市文化藝廊，今天舉行開幕式，展期即日起至11月14日止。

嘉義市長黃敏惠、國立臺灣美術館館長梁永斐、嘉義高中校長陳元泰，市議員蔡文旭及多名藝術創作者，今日都出席開幕式，黃敏惠也力推市民到場感受藝術家筆下生命熱情。

黃敏惠表示，畫家席德進在1948年來到台灣、曾於嘉義高中任教3年半，期間指導許多學生，對嘉義市美術界具有影響力，他愛這片土地、用手中畫筆捕捉台灣風景，畫作中流露其豐厚情感，非常精彩、真的不可錯過。

梁永斐說，此次精選48件水彩作品，件件皆是真跡、每件拍賣價都百萬起跳，總價值超過6000萬元，依其創作風格形式概分為「臺灣山水」、「民房古厝」二主題，簡要呈現席氏與臺灣風土關係，帶領民眾感受藝術家對這片土地的熱情。

文化局指出，藝術家席德進，西元1923年生於四川，1948年來臺，在嘉義高中短暫任教，1960年代曾旅居歐美6年，惟絕大多數時間都在臺灣生活。他曾說：「我熱愛著臺灣，這兒的人和景物，永遠是我藝術所依賴的酵母。」

文化局說明，席德進將傳統文化元素與臺灣自然人文特色融合，開創獨特創作風格，活躍於臺灣藝壇，本次展出他1970年至1980年間重要作品，精選畫家關注並親身領略、讚頌，以及經常描繪表現的臺灣古蹟、民房、風景等水彩畫作。