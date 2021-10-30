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漁光島海天共色 瀛海學生從猛吃海水中學到往前衝

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市瀛海中學今天在漁光島進行海洋教育，體驗海上運動。記者鄭惠仁／攝影
台南市瀛海中學今天在漁光島進行海洋教育，體驗海上運動。記者鄭惠仁／攝影

台南市今天秋高氣爽，風和日麗，安平漁光島、觀夕平台均吸引戲水人潮，瀛海中學也在漁光島舉辦「淨心淨力、遠離塑命」海洋教育活動，學生體驗風浪板、獨木舟及立式划槳，並到鹽水溪出海口淨灘。學生在體驗中吃了很多海水，卻也讓他們更體認到守護環境的重要。

校長張添唐表示，辦此活動目的，希望藉由海洋活動了解海洋環境對生態的重要性，進而引發守護海洋的心，並從「做中學」體會服務學習的概念。今天共有40多名師生及台南大學多位僑生參加，由台南海事學校、安平國中教練指導學生體驗風浪板、獨木舟、立式划槳等海上運動。

多數學生都是第1次體驗，頻頻摔落及吃水，學生陳苡禎表示，在美麗的漁光島划水，是種享受，也讓人更珍惜美麗大地，大家應合力保護，不可亂丟垃圾並減少一次性容器、餐具的使用。學生林詩容說，過程中摔了好幾次，也喝了好幾口海水，但沒次摔倒就站起來，繼續往前衝，愈玩愈有心得，有機會還想來玩。戴振倫也摔了好幾次，但也從失敗中學到經驗，深覺好有意義。

就讀台南大學的馬來西亞外籍生邱宗翰說，第1次參加海洋教育活動，並且有機會和高中生交流，是難得的學習與體驗。

安平國中帆船教練詹勳宸教出許多金牌選手，今年台南市在全運會帆船項目拿到6金4銀5銅，其中3金2銀3銅是他教出的選手，也讓他引以為榮。他表示，希望今天的海上運動體驗，讓學生更珍惜海洋、愛護地球。

台南市瀛海中學今天在漁光島進行海洋教育，體驗海上運動。記者鄭惠仁／攝影
台南市瀛海中學今天在漁光島進行海洋教育，體驗海上運動。記者鄭惠仁／攝影
台南市瀛海中學今天在漁光島進行海洋教育，體驗海上運動，引發守護海洋的心。記者鄭惠仁／攝影
台南市瀛海中學今天在漁光島進行海洋教育，體驗海上運動，引發守護海洋的心。記者鄭惠仁／攝影

台南 獨木舟 馬來西亞

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