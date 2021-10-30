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影／台南應用科大新一代「康乃馨大使」搭配新服飾亮相

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南應用科大新一代「康乃馨大使」今天搭配新服飾亮相。記者周宗禎／攝影
台南應用科大新一代「康乃馨大使」今天搭配新服飾亮相。記者周宗禎／攝影

台南應用科大中央文創工場落成今天舉辦啟用典禮，典禮禮賓人員是學校新進親善大使「康乃馨大使」，配合今天展出新設計製作的服裝，簡潔有力的裁剪及設計搭配清新色系，讓外賓眼睛一亮贏得好評。

校方表示，康乃馨大使自民國93年成立已17年，時常支援校內外活動，獲得各界掌聲及好評。今年學校康乃馨大使的衣服重新製作，由服設系鄭智惠老師設計了夏、冬季兩套服裝，在典禮中康乃馨大使穿著冬裝制服全新亮相，「展現女性落落大方、知性優雅的特質，為學校的優質形象注入新風貌。 」

台南應用科大新一代「康乃馨大使」今天搭配新服飾亮相。記者周宗禎／攝影
台南應用科大新一代「康乃馨大使」今天搭配新服飾亮相。記者周宗禎／攝影

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