仿魷魚遊戲搭配交安闖關 台南幼童高呼「再來一次」
「通過行人穿越道停看聽…」台南市警四分局於萬聖節前夕仿當下夯劇「魷魚遊戲」，搭配交通安全宣導月今天舉辦闖關遊戲，邀轄區幼兒園小朋友參與，寓教於樂外，還有小小警察體驗區，小朋友穿上制服耍帥的萌樣，讓家長持手機拍個不停。
現場除了幼兒園小朋友的萬聖節變裝活動外，分局仿魷魚遊戲「123木頭人」模式，融入交通安全宣導知識，搭配「圈圈叉叉」及「123紅綠燈」遊戲，教導小朋友交通安全及保護自己的重要性。小朋友玩上癮欲罷不能，高呼「再來一次」。
另有「小小警察體驗區」、「大型重機裝備區」及「大頭娃娃糖果區」，提供小小警察制服讓小朋友化身「小小警察」，警察哥哥及姐姐介紹警車、防彈衣、警棍、手銬等警用裝備，讓幼兒園師生都能藉此機會，體驗警察哥哥及姐姐平時執勤的辛勞。
每個小朋友跟家長發揮了創意，有小朋友扮演冰雪奇緣的主角ELSA、魷魚遊戲的123木頭人小女孩，還有家長幫小朋友扮演成可愛彌豆子與會，分局更特別提供了安平在地伴手禮「椪餅」及小型立體警車拼圖等讓小朋友帶回家。
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