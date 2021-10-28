體育班宿舍暨國際學舍揭牌 惠文高中讚最佳生日禮物

惠文高中因沒有宿舍，體育班外地選手須分散外宿，造成訓練管理問題。立委張廖萬堅爭取經費新建體育班宿舍暨國際學舍，今天舉辦揭牌啟用典禮，校方表示，最棒的生日禮物。

惠文高中因無宿舍，外地選手必須分散外宿，造成管理訓練問題，4年前，張廖萬堅邀集國教署、中市府教育局會勘，爭取新台幣2760萬元經費新建體育班宿舍暨國際學舍，今天上午舉辦揭牌啟用典禮。台中市副市長令狐榮達、教育局長楊振昇、立委張廖萬堅與會出席。

張廖萬堅說，惠文高中是一所充滿活力與國際氛圍的學校，校內體育班選手表現優異，但學校沒有宿舍，許多體育班外地學生必須在外租屋，因為分散住宿受到時間與空間的限制，影響學習與運動成效。

他說，惠文高中積極推動國際教育理念，時常舉辦國際交流活動，卻無足夠空間提供國內外學生住宿交流；因此在民國106年間，邀集教育部國教署與教育局辦理會勘，成功爭取經費新建體育班宿舍暨國際學舍。

令狐榮達致詞表示，過去台中的學生去海外交流，現在台中市也擁有了完善設備的國際校舍可以邀請海外學生到來台中交流。

校長王沛清指出，今逢20週年校慶，體育班宿舍暨國際學舍歷經4年的規劃及施工，興建過程一波三折，終於完工，這是學校創校20週年最棒的生日禮物。

校方表示，體育班宿舍暨國際學舍有5層樓，1樓規劃學生閱讀區及餐廳，2、3樓規劃通鋪共計4間，供體育班學生住宿使用；4、5樓規劃4人套房12間，供國際交流使用，整棟學舍建築共可提供112個床位。