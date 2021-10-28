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桃園百吉國小分校變身陶藝暨生態遊學中心

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
王月瑩在新峰陶藝暨生態遊學中心創作「似圓系列」等作品。圖／王月瑩提供
王月瑩在新峰陶藝暨生態遊學中心創作「似圓系列」等作品。圖／王月瑩提供

桃園市大溪區百吉國小不僅新生人數逆勢成長，學校還為早年往新北市三峽方向的新峰分校注入新活力，設置新峰陶藝暨生態遊學中心，方便戶外教育、遊學，還有駐村藝術家教學生、民眾如何製作陶藝、竹織等，讓大家享受玩陶、竹織的樂趣。

校方表示，新峰陶藝暨生態遊學中心有陶藝教室和柴燒窯，駐村藝術家楊勝雄等人教大小朋友，透過創作完成陶藝作品。中心還有竹編教學，另一位駐村藝術家王月瑩表示，復興區盛產桂竹，材質細緻、輕、彈性佳，適合編製大型的懸作品，竹材刮青後的表面顏色，隨著時間流逝，存放越久，色澤愈顯溫暖。

王月瑩在新峰陶藝暨生態遊學中心創作「似圓系列」、「窩居系列」、「無拘系列」作品，目前在新竹展出，其中「似圓系列」反映對普世價值人生觀的感知，傳達想要諸事圓滿的境界困難度高，「窩居系列」隱喻人的外在表象與內在面相的反差，窩的中央結合不同的元素，表現現今社會的一些家庭現象；「無拘系列」表達社會規範猶如桎梏，所以尋求無拘無束的意念。

陶藝 遊學 藝術家

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