影／全國校園第一家 中華醫大餐廳取得「台灣米」認證
農糧署推廣「台灣米標章」，鼓勵餐飲相關業者百分之百使用國家標準二級以上且碾製日期在半年內產製米食或米飯料理，迄今全台已有97家、各店家門市10425間選購台灣米，中華醫事科技大學餐旅管理系教師指導學生直營的健康樂活餐廳，今天取得台灣米標章，成為全國校園內第一家取得認證的餐廳。
中華醫大餐健康樂活餐廳採用原料米為種植在濁水溪流域的嚴選西螺米，取得農糧署台灣米標章認證，上午由農糧署糧食產業組組長林傳琦到校頒授標章證書，由校長孫逸民代表接受。
孫逸民說，中華醫大是醫事類學校，對於食材安全、健康，乃至於食品營養及衛生非常在乎，這次獲頒台灣米標章認證，校方會恪遵相關規範，並以此高標準作為餐廳所有飲食的供應。
農糧署糧食產業組組長林傳琦說，中華醫大是全國校園內第一家取得台灣米認證的餐廳，米飯產品百分之百使用台灣米，原料來源、品質、規格及新鮮度都有保障，讓民眾可以吃的更安心、更放心。他表示，學校是推廣米食及其正確飲食觀念、知識最好的舞台，從學校出發回饋到家庭，再由家庭擴及社會，這比在消費端做行銷、推廣或教學，可能效果會更大。
中華醫大健康樂活餐廳由餐旅管理系老師指導學生經營管理，將所學透過實務呈現出來，周一至周四提供午餐，這次配合台灣米認證授證，師生團隊搭配綠生活主題設計製作各式純植肉的系列健康蔬食餐盒，計有日式植肉排蕎麥咖哩飯、韓式炸植肉附海苔蕎麥飯、台式瓜仔肉搭古早味紅蔥飯、美式炸雞塊配蕎麥米薯條等，色香味俱全，令人食指大動。
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