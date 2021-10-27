台灣100「暢飲世界＠台灣」南大附小從山到海的學習

咖啡、茶葉、可可並稱世界3大非酒精性飲品，但這1杯杯飲品，除了消暑解渴，還蘊含那些文化底蘊？台南市南大附小彩虹斑馬志工隊今年以「暢飲世界＠台灣」為戶外教育主題課程，打破課室的藩籬，帶領學童戶外探索學習，第3度獲得遠見天下文化教育基金會「未來教育台灣100」。

「未來教育台灣100」教案徵選，每2年舉辦1次，南大附小彩虹斑馬繼2017「台南好滋味」、2019「WOW！史前文化敲敲門」，今年再度以「暢飲世界＠台灣」獲選。指導老師陳怡均表示，此課程活動場域橫跨雲嘉南及高屏等5縣市，從高山到海邊，從山區到都市都有活動的足跡，而擴大視野的方法，就是讓學童嘗試去接觸這輩子尚未觸碰過的人事物，了解各行業的辛苦，進而珍惜現在的生活，努力開創未來。

「暢飲世界＠台灣」主題式戶外教育在探索世界3大非酒精性飲料，課程包含4個模組：「咖啡篇」從台南東山咖啡為起點，延伸至雲林古坑荷苞山，探索台灣咖啡種植史；「茶葉篇」涵蓋嘉義阿里山、屏東滿州、高雄六龜，比較高山茶與平地茶，並了解台灣山茶的起源；「可可篇」遠赴屏東4鄉鎮，從可可豆到巧克力的製造及銷售，認識可可產業；「台灣篇」以台灣在地的冬瓜茶與新住民的酸子汁引發學習動機，思考飲品文化與人群、氣候、物產的關連性，使學生體會1杯飲料不只是飲料，更是文化表徵。