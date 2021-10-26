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校園瘋文資 野柳國小學生漆線雕磺火漁船

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
野柳國小學生漆線雕磺火漁船，透過創作一次認識兩項不同的文化資產。 圖／紅樹林有線電視提供
野柳國小學生漆線雕磺火漁船，透過創作一次認識兩項不同的文化資產。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市文化局推動傳統藝術薪傳，結合學校來認識在地文化資產野柳國小邀請到傳統漆線雕藝師林家億，透過線上的教學與野柳國小師生互動，體驗一場有溫度的漆線雕創作，更結合了北海岸的傳統漁法磺火捕魚，要來漆線雕磺火漁船，讓學生透過創作一次認識兩項不同的文化資產。

野柳國小校長張錦霞表示，文化局在校園瘋文資的一系列活動中，重視在地特有文化資產的保存，而這次課程林家億藝師除了讓師生了解早期漆線雕的廟宇藝術，也運用在野柳在地特色海洋船卡上，學生學習以粉缐土在船卡上進行設計和創作，漆線雕出一艘艘充滿在地特色的磺火捕魚漁船，讓師生擁有全新的藝術創作體驗。

而活動因為疫情改採線上視訊教學，透過影片和視訊示範，將漆線雕藝術的創作精髓傳承給孩子們，透過黑色船卡突顯出漆線的清晰、柔順和雅緻，而孩子們第一次接觸漆線雕，慢慢的、專注的為船卡雕上豐富的海洋以及磺火捕魚元素，讓傳統文化資產透過藝術創作傳承下去。

文化資產 野柳

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