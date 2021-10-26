校園瘋文資 野柳國小學生漆線雕磺火漁船

新北市文化局推動傳統藝術薪傳，結合學校來認識在地文化資產，野柳國小邀請到傳統漆線雕藝師林家億，透過線上的教學與野柳國小師生互動，體驗一場有溫度的漆線雕創作，更結合了北海岸的傳統漁法磺火捕魚，要來漆線雕磺火漁船，讓學生透過創作一次認識兩項不同的文化資產。

野柳國小校長張錦霞表示，文化局在校園瘋文資的一系列活動中，重視在地特有文化資產的保存，而這次課程林家億藝師除了讓師生了解早期漆線雕的廟宇藝術，也運用在野柳在地特色海洋船卡上，學生學習以粉缐土在船卡上進行設計和創作，漆線雕出一艘艘充滿在地特色的磺火捕魚漁船，讓師生擁有全新的藝術創作體驗。

而活動因為疫情改採線上視訊教學，透過影片和視訊示範，將漆線雕藝術的創作精髓傳承給孩子們，透過黑色船卡突顯出漆線的清晰、柔順和雅緻，而孩子們第一次接觸漆線雕，慢慢的、專注的為船卡雕上豐富的海洋以及磺火捕魚元素，讓傳統文化資產透過藝術創作傳承下去。