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鼓勵文化傳承 紅樹林有線電視資助金山高中原住民師資
金山高中原住民藝能班，讓居住在都會區的原住民學生找回屬於自己族群的技藝與文化，但每一個族群的學生要學習自己的族語，對於金山高中的師資資源是一大考驗，因此，紅樹林有線電視資助五萬元的經費，提供金山高中找尋師資與鼓勵學生文化傳承使用。
紅樹林有線電視總經理李耀東說，原民班學生以天籟般的歌聲，讓自己也讓紅樹林有線電視的團隊留下深刻印象，肯定學生們的表現，鼓勵原民學生都要努力的學習，讓自己族的文化、技藝可以永續的傳承下去，也期許學生們要向畢業且在發揚原住民文化的學長姐看齊，未來也要讓原民文化技藝被更多人看見。
金山高中校長賴來展說，金山高中原住民藝能班，課程相當多元，不止是族語的學習，表演藝術課，還有各族群的文化踏查，有時候甚至需要深入山區部落進行田野調查，應用最真實的課程引導，幫助學生們尋根、找回專屬於自己的文化，感謝紅樹林有線電視發揮企業社會責任，並且看到原民學生為了傳承文化技藝努力，更讓原民技藝能夠透過教育繼續傳承下去。
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