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助高市4原鄉國中孩子 田徑協會捐365雙美津濃球鞋

中央社 / 高雄25日電

中華民國田徑協會今天捐贈365雙美津濃運動鞋，給高雄市原住民區的那瑪夏、茂林、桃源、寶來等國中師生，鼓勵4所學校師生奔馳運動場，勇敢追夢。

中華民國田徑協會理事長葉政彥、監事長林榮錄、秘書長王景成今天出席捐贈儀式，高雄市政府教育局長謝文斌、高雄市體育總會理事長許文宗等人見證。鼓勵原住民學生都能在運動場上奔馳，在12月10日原住民4校運動會中展現好成績。

葉政彥表示，原住民4校聯合運動會年年舉辦吸引各界共襄盛舉，田徑協會感受到原住民學生對運動的熱情，透過捐贈球鞋，對於有機會支持學生發揮潛能，感到非常高興。

謝文斌表示，4所國中都是原住民及原住民重點學校，由於受到地理環境及交通限制，少有區域性大型交流活動，透過原住民地區4校聯合運動會的舉辦，拉近原住民學生距離，更使學生了解周邊其他族群文化特色。他也感謝田徑協會的捐贈，讓孩子們換上新的運動鞋，給予學生最實質且最有力支持。

那瑪夏國中洪自強校長表示，為促進族群瞭解，近2年也邀請1所平地國中參與，透過各族群間相互認識、學習與尊重增加情感，更在運動中瞭解彼此分享彼此。

原住民 高雄市 那瑪夏

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