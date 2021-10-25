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嘉市公立國中小累計20外師 每年開辦全市英語日
嘉義市政府已有2所英語村、先前另聘外籍老師，加上今年申請「部分領域雙語教學計畫」再添5名外師，總計全市外師達20人，公立國中小最少每3校有1名外師；市府宣布今年為雙語教育元年，並開辦「全市英語日」，今天在宣信國小試辦，以萬聖節為主題全英語闖關，不少國小生說「學英語簡單」。
市府指出，外籍老師在國中、小不能獨自教一般英文課，現透過與中師合班上課，也會參與課程規畫，主要仍盼營造雙語教學環境；嘉市的全市英語日，每年不固定日期，但都會結合節慶，透過英語對話闖關，在戶外跟國際教育接軌。
興嘉國小學童透露，本身在外補習英語，學校老師教的並不難，覺得闖關能學到更多單字；文雅國小學童認為學英文簡單，能多講英文很好。
宣信國小今結合萬聖節與哈利波特元素，全市13位外籍英語教師、嘉義市家長協會合作，設計10個關卡，全市20所小學各派5名學生，以英語合作玩遊戲，市長黃敏惠一起同樂，玩首關「魔法南瓜賽到」，用南瓜造型水瓢取水，跑到另一側到入瓶中，相當熱鬧。
市府教育處長林立生說，除了先前設於民族國小、興嘉國小內的英語學院，有4名外師，市府自聘11名，另外市府跟國教署爭取部分領域雙語教學計畫，再聘5名外師常駐嘉北國小、宣信國小、文雅國小、民族國小及北興國中服務，今年累計編制20名，除了常駐的學校外，其他校至少為3校有1外師。
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