快訊

直播／今本土增2例 境外6例、死亡+1

桃園超商驚傳持槍搶案 男子鳴槍後奪51萬逃逸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市公立國中小累計20外師 每年開辦全市英語日

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府已有2所英語村、先前另聘外籍老師，加上今年申請「部分領域雙語教學計畫」再添5名外師，總計全市外師達20人。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府已有2所英語村、先前另聘外籍老師，加上今年申請「部分領域雙語教學計畫」再添5名外師，總計全市外師達20人。記者林伯驊／攝影

嘉義市政府已有2所英語村、先前另聘外籍老師，加上今年申請「部分領域雙語教學計畫」再添5名外師，總計全市外師達20人，公立國中小最少每3校有1名外師；市府宣布今年為雙語教育元年，並開辦「全市英語日」，今天在宣信國小試辦，以萬聖節為主題全英語闖關，不少國小生說「學英語簡單」。

市府指出，外籍老師在國中、小不能獨自教一般英文課，現透過與中師合班上課，也會參與課程規畫，主要仍盼營造雙語教學環境；嘉市的全市英語日，每年不固定日期，但都會結合節慶，透過英語對話闖關，在戶外跟國際教育接軌。

興嘉國小學童透露，本身在外補習英語，學校老師教的並不難，覺得闖關能學到更多單字；文雅國小學童認為學英文簡單，能多講英文很好。

宣信國小今結合萬聖節與哈利波特元素，全市13位外籍英語教師、嘉義市家長協會合作，設計10個關卡，全市20所小學各派5名學生，以英語合作玩遊戲，市長黃敏惠一起同樂，玩首關「魔法南瓜賽到」，用南瓜造型水瓢取水，跑到另一側到入瓶中，相當熱鬧。

市府教育處長林立生說，除了先前設於民族國小、興嘉國小內的英語學院，有4名外師，市府自聘11名，另外市府跟國教署爭取部分領域雙語教學計畫，再聘5名外師常駐嘉北國小、宣信國小、文雅國小、民族國小及北興國中服務，今年累計編制20名，除了常駐的學校外，其他校至少為3校有1外師。

嘉義市長黃敏惠（前排右）跟學童一起玩英語競賽。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右）跟學童一起玩英語競賽。記者林伯驊／攝影
嘉市府開辦英語日，在宣信國小以萬聖節為主題全英語闖關。記者林伯驊／攝影
嘉市府開辦英語日，在宣信國小以萬聖節為主題全英語闖關。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府宣布啟動嘉市雙語教育元年暨全市英語日。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府宣布啟動嘉市雙語教育元年暨全市英語日。記者林伯驊／攝影

嘉義 萬聖節 補習

延伸閱讀

「孩子畢業我留校察看」 嘉市學校志工媽媽奪時數第1

嘉市阻未定檢二行程機車 東市場及共和市場已抓451輛

嘉市興業東路民宅冒黑煙 婦人跌倒、男換氣過度皆送醫

市場推行動支付 嘉市攤商：買菜沒人用 觀光客嚐鮮

相關新聞

12名奧匹國手連摘9面世界金牌 花蓮高中怎麼做到的？

國際奧林匹亞奪牌選手常見於建國中學、師大附中等台北市明星高中科學班，後山的花蓮高中近幾年也強占9面金牌，備受矚目。花中校...

童寫「秋天」作文太老實曝母性格 媽媽傻眼：不必扯到我

時節進入秋天，連帶天氣也開始轉涼，有網友貼出家中小孩所寫的作文「秋天」，作文寫著他在秋天時都會一直睡覺，「可是媽媽就硬要把我挖起來，不知道為什麼？她就是這麼不死心」，此番內容讓媽媽傻言直呼「孩子，你的作文可以不必扯到我」。

「孩子畢業我留校察看」 嘉市學校志工媽媽奪時數第1

嘉義市蘭潭國小志工陳淑慧、精忠國小志工許良汝，都因孩子讀書而進入學校當志工，孩子畢業後繼續留校服務至今，服務時數分別38...

國中校長回任輔導老師 辜雅珍用餐飲美學建立學生信心

基隆市武崙國中前校長辜雅珍經歷12年國中校長職務，今年回任專任輔導教師。32年前從台師大教育心理系畢業，在教育行政體系完...

嘉市公立國中小累計20外師 每年開辦全市英語日

嘉義市政府已有2所英語村、先前另聘外籍老師，加上今年申請「部分領域雙語教學計畫」再添5名外師，總計全市外師達20人，公立...

民代為孩子爭取在地就學 台中沙鹿文九52新設小學定案

台中市沙鹿區人口多，北勢國小學區內學齡兒童也持續增加，現有校舍已不敷使用，中市副議長顏莉敏為學區內學齡兒童爭取新建國小，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。