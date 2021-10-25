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童寫「秋天」作文太老實曝母性格 媽媽傻眼：不必扯到我

聯合新聞網 / 綜合報導
網友貼出小孩寫的作文。圖／取自爆料公社
網友貼出小孩寫的作文。圖／取自爆料公社

時節進入秋天，連帶天氣也開始轉涼，有網友貼出家中小孩所寫的作文「秋天」，作文寫著他在秋天時都會一直睡覺，「可是媽媽就硬要把我挖起來，不知道為什麼？她就是這麼不死心」，此番內容讓媽媽傻言直呼「孩子，你的作文可以不必扯到我」。

有網友在臉書社團爆怨公社貼出近日家中小孩所寫的作文「秋天」，作文內寫到，他認為秋天到了，也變冷了，在秋天時他會一直睡覺，早上起來吃早餐時還會賴床，「可是媽媽就硬要把我挖起來，不知道為什麼？她就是這麼不死心」，甚至提及「原來秋天那麼適合睡覺，很多動物也是在秋天開始冬眠」。

作文內容除描述秋天令他想睡覺外，還特別寫到媽媽催起床，讓媽媽直呼「孩子，你寫你的作文其實可以不必扯到我」。其他網友則笑翻留言「寫出媽媽的執著」、「阿母的手段」、「妳為什麼不死心硬要挖他起來」、「表達你在他心裡重要的地位」、「認真看覺得文筆很好」、「機智學生生活」、「我女兒也很愛把全家人的事情都寫進去」、「所以你為什麼不死心」。

爆怨公社

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