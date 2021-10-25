新化高中教師蘇信誠、蔡燕吟 雙獲中等學校教育服務獎

台南新化高中教師蘇信誠、蔡燕吟雙獲救國團中等學校教育獎，校長許宏明今天宣布好消息，師生都認為獲獎實至名歸、與有榮焉。

救國團台南市團委會昨天在首府大學舉辦團慶、表揚資深、績優義工，頒發中等學校教育服務獎，表揚績優教師。

許宏明指出，蘇信誠在新化高中教數學服務26年，激發學生學習興趣成效卓著，尤其對學生升學輔導有獨特策略與見解，也帶領校內許多老師一起為學生進行「一對一」選填志願輔導，協助學生考取頂尖大學；對弱勢學生則輔導其透過特殊選才管道，選擇適合學生校系，並引進社會資源，助益學生在逆境樂學成長。

蔡燕吟教地理在新化高中服務22年，曾任社團活動組長7年半，熱愛舞蹈曾參加台南市政府跨年晚會的開場舞。任組長期間開辦嘻哈熱舞社，魔術社、熱音社、戲劇社等新社團並且積極推廣藝文活動，邀請台灣戲劇表演家、家齊女中舞蹈班及接洽市府辦理交通安全宣導代言歌手演出；鼓勵學生從事藝文創作並辦理學生社團成果發表會及學生才藝大賽，全校師生參與深獲好評。

許宏明表示，兩位教師教學熱心活潑深獲學生喜愛，感謝他們辛勤教導；新化高中有完善系統化選填志願輔導制度，教師共同努力大幅提升升學成效。成立不同類型的社團，培養學生興趣與專長且辦理多元活潑的社團成果發表會及藝文活動，並結合課程引進各項資源，期使學生適性發展，藉由不同舞台以展現自我才能。