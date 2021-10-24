國中校長回任輔導老師 辜雅珍用餐飲美學建立學生信心

基隆市武崙國中前校長辜雅珍經歷12年國中校長職務，今年回任專任輔導教師。32年前從台師大教育心理系畢業，在教育行政體系完整歷練後，重回第1線學生輔導工作。對比年輕時期熱情依舊，多了分練達，加上有更多人脈等社會資源支持，期許自己在教職退休前，能觸動更多面對困境學生的內心世界，踏出正確的步伐。

讀小學四年級的時候，辜雅珍因為爸爸被公司派到馬來西亞當「台幹」，舉家搬到國外，考大學時才會回台。她說，填志願時想讀台大法律系，但長輩勸說女生當老師最理想，因為有寒暑假、有退休俸、具擇偶優勢。她聽了覺得有道理，錄取第3志願台師大教育心理系，踏上教職。

辜雅珍說，馬來西亞的生活對她的人生態度有很大的影響，因為學英語、馬來語起步比同學晚，在華人小學吃足苦頭。身為長女，又有到學校讀書，生活中與馬來民眾互動等「可能丟臉」的事，多由她出面，練就「皮厚」功夫，深知想活下去就要勇敢爭取權益。

大學畢業後，辜雅珍第1所任教的學校是桃園縣觀音鄉草漯國中，之後轉任中壢興南、新北石門和萬里國中。25年前到基隆市信義國中啟智班擔任特教組長，從此待在基隆教育界。到正濱國中服務期間，輔導總務、學務、教務和補校主任全當過，最後接任校長4年。

辜雅珍8年前轉任武崙國中校長，今年任滿不再參與遴選，回任輔導教師。武中在她帶領下，建立以學生為本的教學場域。任內成立電機電子、餐旅領域職業試探中心受好評，成為小學生認識相關職業的熱門去處，榮獲105學年度全國技藝教育績優人員。

武中的辦學理念，在關懷特教兒，粉絲超過27萬人的「神老師&神媽咪」、長樂國小老師沈雅琪臉書貼文得到印證。

沈雅琪回憶，兒子在北市一所學校體育班受教練辱罵、同學霸凌，4年前辦理轉學武中，在辦公室等導師面談時，看到好多孩子進進出出跟老師討論作業、談笑，印象深刻。導師看完兒子資料後說，「那我們一起來找孩子的另一個舞台」，令她當場淚流滿面。

辜雅珍對外界的肯定不敢居功，表示能讓辦公室充滿了笑聲，學校充滿了幸福、舞台、自信和希望，要感謝全體教職員、學生、家長、教育處和扶輪社等團體共同付出與支持。