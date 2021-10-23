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台灣文化協會成立百周年 廟口唱出百年新聲

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校祝台灣文化協會成立百周年，舉辦文化講座，學員演唱自己創作的歌曲。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校祝台灣文化協會成立百周年，舉辦文化講座，學員演唱自己創作的歌曲。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校師生、志工慶祝台灣文化協會成立百周年，效法台灣文化運動前輩在廟口開講，今策辦「在生活中作曲，聽見台灣古早流行歌」文化講座，老師陳婉菱介紹戰前台灣流行歌曲及其編曲故事，並分享作曲的教學經驗，學生也演唱各自作曲、作詞的歌曲，唱出台灣文化百年新聲。

社大台江分校表示，台灣文化協會創於百年前的10月17日，大廟興學運動即是效法台灣文化前輩，重回村廟，重回土地，以公民學習的在地參與，推動1村1廟1學堂，1村1廟1樂團，創新在地文化新生活。

台江分校執行長吳茂成表示，適值百周年，同時，海尾大廟1年1度的「謝平安」文化祭典，也即將來到，因此，邀請作曲班老師陳婉菱擔任台江廟口文化沙龍講座，以現場座談及直播方式，介紹戰前台灣流行歌曲及編曲故事，並由學生演唱上學期作曲作詞的新歌曲，唱出台灣文化百年新聲，主題從台江、生活感懷到環境治理皆有，表現出當代台灣文化的新精神。

學員鄭忠勝說，這場台江廟口文化沙龍因緣殊勝，聽了講座後，除了滿心的感恩，對台灣流行音樂源流的認識和啟示，也如泉湧。紀錄在地歷史文化的方法有多種，台江分校深耕常民作曲10餘年，培養音樂素養，實踐為家鄉寫歌，用音樂和文字紀錄生活經驗和文化采風的點點滴滴，化難為易，讓沒學音樂的他也能夠實現作曲的夢想。

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