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SUPER教師翁崧桓犧牲休假 讓偏鄉學生開心學數學

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣SUPER教師今天頒獎，獲獎的五位老師在教學專業熱心，甚至犧牲假日安排有趣的學習課程，讓學生找到學習的樂趣。圖／南投縣教師會提供
南投縣SUPER教師今天頒獎，獲獎的五位老師在教學專業熱心，甚至犧牲假日安排有趣的學習課程，讓學生找到學習的樂趣。圖／南投縣教師會提供

南投縣教師會今天舉辦南投縣SUPER教師頒獎，去年SUPER教師因為疫情嚴重取消頒獎，這次同時頒獎給去年和今年的SUPER教師，共有豐丘國小翁崧桓等五位老師獲獎，彰顯老師們在教育的專業努力，也希望政府更重視教育發展，在制定政策時多加聽取基層教師意見。

南投縣SUPER教師頒獎典禮在國史館台灣文獻館舉行，獲獎名單如下：109年度SUPER教師國小組首獎豐丘國小翁崧桓、110年度SUPER教師高中職組首獎竹山高中張巧靜、國中組首獎信義國中蕭詩媛、國小組首獎新城國小董健玲、幼兒園組首獎平和國小附幼石曉玫。

翁崧桓在偏鄉服務，看到學生假日總在部落閒晃，他於是在周末開設「數學好好玩」社團，讓部落孩子假日仍能多元學習，為獎勵學生，他還帶著孩子走出部落到都市看電影；石曉玫老師深愛幼教，擅長設計主題式教學活動，時常規劃具有挑戰性的課程，帶領孩子完成課程任務。

新城國小董健玲老師透過閱讀帶領學生體驗生活周遭事物，並與各科老師跨域合作，帶動各科創新教學方法，以閱讀提升孩子多元能力發展，並與其他老師分享教學經驗和資源。信義國中蕭詩媛老師發現偏鄉教育有許多先天不足的地方，她不斷進修強化自己的教學知能，透過遊戲及自編數學講義，為學生搭起學習鷹架，她也將數學結合家政及童軍，創新出教材教法。

竹山高中張巧靜老師常帶領學生參與社區營造及流浪動物之家、家扶中心等公益活動，讓學生發揮社會責任，讓美術走出教室，也提升學生學習視野和興趣。

南投縣教師會理事長辜鴻霖說，因疫情停課不停學，家長更瞭解老師的專業和辛苦，同時掌握並教導這麼多學生很不容易。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，許多老師在教育默默付出，學生才能有成就，舉辦SUPER教師獎就是要彰顯老師在教育的專業努力，讓大家更重視教育發展，在制定政策時多加聽取基層教師的意見。

南投縣SUPER教師今天頒獎，希望老師交流教育經驗和資源，為學生創造更好的學習環境。圖／南投縣教師會提供
南投縣SUPER教師今天頒獎，希望老師交流教育經驗和資源，為學生創造更好的學習環境。圖／南投縣教師會提供

南投 偏鄉教育 疫情

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