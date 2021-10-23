「2021藝術自造祭」今登場 盡現陶藝、纏花工藝之美

宜蘭中興文化創意園區年度壓軸活動「2021藝術自造祭」，主題定調為「工藝的極致」，是國際陶藝大師許朝宗、國寶級纏花藝師陳惠美在宜蘭家鄉的首度聯展。開幕儀式今天登場，宜蘭縣長林姿妙到場歡慶剪綵；她表示，兩人的陶藝、纏花創作，呼應藝術自造祭親近庶民生活與感受的理念。

宜蘭縣政府文化局舉辦「藝術自造祭」迄今邁入第5年，透過自造精神融入藝術，進而行銷在地獨特文化、藝術、觀光、經濟、產業等面向發展。今年邀請出身宜蘭的工藝大師許朝宗、陳惠美展出其陶藝和纏花作品；兩人風格手法不同，一剛一柔、一大氣一細柔，此次首度共同創作並命名為「工藝的極致」。

陳惠美承襲自謝陳愛玉的閩南春仔花技法，長年鑽研客家纏花、金門吉花等不同系統的技藝，她以傳承、教學為志業和使命，去年獲文化部指定為「纏花工藝」技藝保存者。陳惠美以「婚嫁的喜悅」、「當代的豐美」為概念策展，介紹纏花傳統使用意義之餘，亦有創新纏花的呈現。

許朝宗鑽研創新、獨特技法，打破傳統陶藝框架，其獨有的陶瓷釉藥創作自成一家，更是亞洲第一位赴德國麥森交流的藝術家。此次展覽分為「傳統」、「經典」、「揮灑」、「蛻變」共4主題，展出許朝宗的仿古作品、鐵鏽花系列等，還有其在德國的創作。