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退休校長傳承台語文化 自掏腰包開5班台語文化班
台南市國小校長黃良成提早10餘年退休，自掏腰包開辦「台語文化班」，自己備課、義務教學，今天陪同90多名學員到永康國中參加閩南語認證考試，見證近5年推動閩南語成果；黃良成已自力在台南開設4個台語文化班，下周一將再開第5班。
黃良成有感於各地台語都日漸式微，又聽到學者擔心30年後台語可能就瀕臨滅絕，發心開設台語文化班、傳承母語文化，從住家所在的新化區開始、每周五開班教學，逐漸打響口碑，正朝開第5班邁進，下周一25日晚上7點在台南市東區開新班，報名電洽06-2091120市議員蔡筱薇服務處、0958376377復興里長陳郭玉指。
黃良成目前每周二在台南市永康區、周三安定區、周四善化、周五新化，下周一晚開始在東區裕忠路復興里活動中心開新班；每周各區都依照當地特色還有時事有不同上課內容，豐富多元的教學方式廣受鄉親歡迎。
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