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金山區公所與議員將義賣口罩 所得捐贈4所小學助學

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
金山區長廖武輝（左）與議員廖先翔邀請大家買口罩送愛心。圖／金山區公所提供
金山區長廖武輝（左）與議員廖先翔邀請大家買口罩送愛心。圖／金山區公所提供

現在雖然疫情趨緩，但口罩還是要戴，金山區公所與新北市議員廖先翔將在28日上午9時30分於金山國小風雨操場口，辦理「我金山我驕傲」口罩義賣活動，由廖先翔議員提供2000片口罩，以一片10元價錢義賣，所得全數捐贈金山區內4所小學，照顧金山區的莘莘學子。

金山區長廖武輝今天表示，這次的義賣活動將結合即將來臨的萬聖節，金山區公所及廖先翔議員將與大家一起裝扮同樂，現場也會準備餅乾糖果，邀請民眾一同裝扮，享受萬聖節氣氛。歡迎大家踴躍參與有趣又有意義的義賣活動，當天2000片口罩，結束活動後未賣出的部分將由區長全數認購。

廖先翔說，「我金山我驕傲」是廖武輝區長上任後所推動在地認同的slogan，此次搭配防疫的概念，將「我金山我驕傲」客製成金山在地專屬口罩，不僅防疫，也是在地認同的一個標籤，這次提供2000片特製口罩透過義賣活動，凝聚在地認同力量同時亦可照顧區內小孩，邀請大家一起買口罩做愛心。

金山 口罩 義賣

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