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探索濕地、趣找劍獅 港尾國小走讀台江國家公園

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市港尾國小到安平老街尋找劍獅，認識在地文化。記者鄭惠仁／攝影
台南市港尾國小到安平老街尋找劍獅，認識在地文化。記者鄭惠仁／攝影

為拓展學生視野，造訪在地體驗，台南市麻豆區港尾國小師生50人今天走讀台江國家公園及安平，進行生態、文化教育。學生當起濕地調查員，認識紅樹林，也尋找劍獅，考驗觀察力。

後港師生首站來到台江國家公園遊客中心的台江濕地教室，在專業導覽人員的引領下，進行「濕地大挑戰」課程。短暫說明遊戲規則後，驅車到四草紅樹林溼地，體驗「濕地調查員」和玩「濕地保衛戰」。

小朋友先聽取說明，了解紅樹林的珍貴寶藏，如數量最多的海茄冬、欖李分布地，以及如何分辨紅樹林植物種類，又有哪些紅樹林植物面臨生態破壞危機等。接著以問題導向模式，請孩子們思考，在調查了解濕地環境後，發現了哪些問題？要如何擬定具體策略和方法，來保護珍貴的土地。

下午來到安平老街，進行「劍獅導航」體驗活動，學生分組尋找安平的守護神「劍獅」。安平是台灣早期的重要港口，也是最早開發的地方，當時人口聚集，卻因地狹人稠，巷道狹小，造成許多風水上的忌諱，當地居民為破此風水上的忌諱，在住宅上裝飾闢邪之物，其中最為常見的是「劍獅」。

五年級學生莊鈞翔說，今天探訪四草濕地，了解到紅樹林特殊的「胎生現象」繁衍方式，學習到很多新的知識。四年級張馨予說，紅樹林植物看起來長得都很像，但還是可以從細微處分辨品種的不同。三年級陳聖文說，以前來到安平老街，都沒發現住宅上有劍獅，以後一定要再來。二年級吳昱靜說，劍獅闖關活動很有趣，可以和小組的同學團隊合作。教務組長黃戊昇說，學校申請活化課程經費，帶學生走出戶外，培養孩子「帶得走」的能力，也關心家園環境。

「讀萬卷書，行萬里路」，校長李啟榮表示，隨著疫情趨緩，帶學生進行戶外教育，學生都很欣喜；學校努力為孩子們開拓視野，增加生活經驗，希望在參與過程中，厚植學生愛鄉情操，認同在地價值。

台南市港尾國小走讀台江國家公園，認識紅樹林及生態。記者鄭惠仁／攝影
台南市港尾國小走讀台江國家公園，認識紅樹林及生態。記者鄭惠仁／攝影

濕地 紅樹林 台江

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