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台灣100！官田國小連兩年入選 今年更獲特別獎最高肯定

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南官田國小長期致力以在地特色「食農教育」結合「文明素養」（科技和國際），翻轉孩子視野和人生。圖／官田國小提供
台南官田國小長期致力以在地特色「食農教育」結合「文明素養」（科技和國際），翻轉孩子視野和人生。圖／官田國小提供

台南官田國小長期致力以在地特色「食農教育」結合「文明素養」（科技和國際），成功翻轉所有孩子的視野和人生。連續兩年榮獲遠見‧天下「未來教育台灣100」，更獲得今年特別獎最高肯定。

自107學年度起，王全興校長帶領官田國小團隊在校園內耕耘「幸福農場」，闢建出包括水田區、旱田區、魚菜共生水耕蔬菜區、兩座溫室農場區、空中農園區五大場域，並將上述場域導入行動網路、大數據、物聯網、數位化製造技術科技管理方式，再藉由首創科技國際雙主軸食農核心素養的課程教學，規劃出一年級「玩翻農場探險家」、二年級「健康飲食美食家」、三年級「綠色生態保育員」、四年級「友善環境守護者、五年級「E化官田科學家」、六年級「科技藍帶導航家」六套24個主題課程。

過程中藉由食農FARM素養進行科技斜槓和國際浸潤，有系統地讓食農內容與學校教育緊密結合，建立起豐富的食農課程教學模組，讓孩子從校園教育的課堂知識與實作活動，培養起一生可帶著走的「食農素養、科技素養和國際素養」，並自實踐中體驗永續理念，接軌國際發展趨勢，以符合世界潮流。

王全興說，「不要等到身體變差了，才開始推動食農教育」，學生健康快樂和永續發展緊緊扣著當初的初衷。透過這個結合生活經驗的課程教學和國際交流平台，讓所有師長為了學生的健康快樂和學習不斷的專業成長及永續精進，這才是12年國教核心素養的最佳寫照。

王全興表示，連兩年獲獎台灣百大，更獲得今年特別獎最高肯定，代表藉由食農素養，搭配科技和國際雙軸線，確實可以落實「知鄉、親鄉及愛鄉的核心素養」，讓惜水、愛地、親人的理念能夠具體實踐，同時也培養學生成為跨越時代和歷史的影響者。王校長堅信，讓世界變得更好的方式很多，而他深信結合在地特色搭配文明素養（科技和國際），將可以翻轉所有孩子的視野，而這一切也都將從教育開始。

台南官田國小長期致力以在地特色「食農教育」結合「文明素養」（科技和國際），翻轉孩子視野和人生。圖／官田國小提供
台南官田國小長期致力以在地特色「食農教育」結合「文明素養」（科技和國際），翻轉孩子視野和人生。圖／官田國小提供
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素養 食農教育 台南

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