台灣100! 崇學好「食」在、跨域學習 教育在翻轉

台南市東區崇學國小以「跨域實踐自主學．寰宇永續蘊素養」為主題，推動跨領域的學習願景、跨科目的的PBL專題式學習、跨時空的的自主學習，以及跨校園的體驗行動，展現教育力、學習力與素養能力，榮獲遠見‧天下「未來教育台灣100」，師生同慶。

校長洪榮進表示，在跨領域的學習願景上，採「提問式學科閱讀」促進跨域深學習，以多元文本激發閱讀興趣與習慣，深化學科知識與閱讀理解策略。用「推書寫書&聊書說書」涵養網路世代「行動見解力」，引領學生懂得思辨資訊、活用閱讀理解策略、回饋反思與表達。

在跨科目的PBL專題式學習上，培養學生成為生活環境經營者，參與校園綠屋頂的食農體驗，覺知氣候變遷影響，正視並了解居住環境暖化與汙染的問題，以助於實踐公民環境責任。

為此，設計屬於孩子的「CHES啟思學習」，包含關懷同理、習得知識、體驗實踐、分享表達。如透過Holiyo密逃遊戲或心智圖深化氣候變遷、熱島效應、綠屋頂和循環經濟等概念知識，熟悉永續發展的環境議題，以及程式設計、溫度感測實驗、自動澆水寶特瓶花盆DIY等探索實作等。

在跨時空的「自主學習」上，運用教育雲科技協助自主學習與適性發展，呼應12年國教「自動好」精神。另跨校園的「體驗行動」上，實施「體驗探索&行動學習」，把教學從校園拓展到社區，學習內容從課本延伸到無遠弗屆的網路。帶學生到市場找尋3章1Q產品，讓學生實地應用ipad查詢產銷履歷TAP標章；以及戶外種植體驗和行動日誌撰寫，讓學生清楚蔬果照顧的歷程會出現那些困難，思考解決方法。

老師張琬翔表示，崇學國小已完成低中高年級「崇學囝仔踅市場」、「崇食幸福」、「崇誠食、學心食力」校訂課程，師生共創「城市3俠的秘密農場」繪本和「崇誠食心、學心食力」學習手冊。以『崇』食育情境課程、『學』世界飲食文化為題，營造無所不在的行動學習，錄製食育英語會話youtube，自編Learn mode MOOCs課程。