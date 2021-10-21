世界和平會贈報至偏鄉學校

兩年前，南投埔里國中707班同學捐了兩隻小羊撲滿的錢給世界和平會，兩年後，收到世界和平會贈送的好讀周報，班導陳美雯說：「孩子都覺得很不可思議，也更相信『做好事有好報』」。

埔里國中兩年前參加世界和平會的小羊撲滿捐款活動，陳美雯帶著學生領了兩隻小羊撲滿，鼓勵學生捐出買早餐剩的零錢，加上同學用善款代替服務，沒多久就把小羊餵飽飽，她就帶著學生到學務處捐錢。原以為這件事告一段落，沒想到卻開啟「善的循環」。

日前陳美雯得知世界和平會要贈送好讀周報給偏鄉學校，她立刻申請，通過申請後，她開心向同學報告，同學驚訝以前捐出的善款，竟會回到自己身上。

世界和平會從十月起贈送20期好讀周報給偏鄉77校、近2000位學生，並與好讀舉辦三場教師線上研習課，讓好讀可成為老師的教學輔材，包括澎湖縣將澳國中洪筱仙老師、台東鹿野鄉瑞源國中鄭丞妤老師在課後紛紛留言，感謝世界和平會為了孩子付出許多心力，讓偏鄉學生可以增廣見聞。

世界和平會社工督導鄧湘樺表示，創辦人深信「兒童內心的和平，是世界和平的基礎」，因此成立十多年來關注兒童福利，從關心弱勢孩童的早餐開始，到寒暑假發送食物包、營養品，後來補助學校成立社團、舉辦營隊活動，培養孩童多元能力、建立自信心，並透過課輔班、寫作班，鼓勵孩童透過閱讀、寫作來抒發心情。

鄧湘樺指出，成立寫作班後，開始找尋適合孩子閱讀的讀物，因此認識了好讀周報，由於好讀的內容適合國小高年級到高中生閱讀，並串連學習單、教師研習等教學資源，方便老師在課堂上多元使用，也期許學生能在好讀中認識世界、擴展視野。