「桃園之光」在六和高中

六和高中重視全人教育，五育並重，培養出不少優秀學生。國中部及高中部三位同學日前代表桃園市參加比賽，分別拿下「世界第一」、「全國第一」，並因此獲桃園市政府頒發「桃園之光」殊榮。

六和高中代表參賽的高中部學生蔡東霖，獲110年全國分齡劍道錦標賽高中男子組個人賽冠軍，人高馬大的蔡東霖，習劍多年，他認為能得獎是在透過不斷學習、練習與研習，這些過程最後轉換成實力，這份精神用在學業上，同樣獲益良多。另一位代表出賽的國中部余定安，去年、今年均榮獲日本世界兒童畫展特優、冠軍，指導老師顏靖珊表示，這是每年舉辧的全國性徵畫比賽，參賽作品水準都相當高。第三位是榮獲全國客語比賽特優、第一名的國中部學生羅可翔，他說日常用語就是客家語，能得獎是家人及老師的指導成果。

六和高中表示，校方很重視教學融入品格教育，學生有品格力，自然會有創造力，從「啟發生命潛能」、「陶養生活知能」到「促進生涯發展」，成就每個孩子是六和的願景與努力方向。