家齊高中舞蹈班「30而立」 只為成就對舞蹈的熱愛

國立台南家齊高中的畢業巡迴演出，23日起登場，今天下午先在校內演出，讓師生先睹為快。今年的主題「卅」，代表邁入30而立的里程碑，校長陳韻如表示，歷經無數洗禮淬鍊，只為成就對舞蹈的熱愛，未來會帶著這分執著與熱情持續走下去。

陳韻如說，2021年是很特別的1年，在新冠肺炎疫情考驗下能夠順利演出是件很幸福也很幸運的事，「繁茂的30讓家齊舞蹈人心存感念回溯翩翩起舞的根源，手之舞之足之蹈之，以身體為媒介，憑著對舞蹈始終如一的態度歷經1萬多日的洗禮淬鍊，只為成就對舞蹈的熱愛，未來家齊舞蹈班也會帶著這分執著與熱情持續無悔走到下一個30載。」

這次畢業巡迴演出，邀請台北市立大學舞蹈系老師林惟華、台灣戲曲學院老師李冀禹、台灣體育運動大學舞蹈系老師冷靜、古竺穎、前法國卡菲舞團舞者暨前泰國布拉帕大學音樂與表演藝術系教師高辛毓、台南應用科技大學舞蹈系教師林可蓓、古舞團舞者暨新生代編舞家蘇家賢、自由藝術創作工作者方士允等知名舞蹈家參與編創。

演出內容有擷取芭蕾舞劇Sylvia（雪兒維亞）狩獵女神阿緹蜜斯與同伴起舞歡慶的「狩獵女神」、省思新冠肺炎疫情下生活的「疫起呼吸」、彝族少女成年時所舉行「換裙」儀式的「沙拉洛」、看似繁茂表象始源於「根」的「The power of the roots」、充滿抒情對話的「雨火」、祝福所有學子歲月正好「致青春」、傳遞詩人王璋描繪台灣八景之一「安平晚渡」的「如歌粼粼」、取自「山海經·大荒東經」狂野豪邁的「夔」等舞碼，是場絕不容錯過的舞蹈饗宴。