教育3代學子 許麒麟為台江而教 化作千風冬陽

台南市台江教育工作者許麒麟，一生奉獻教育，退休後口述、紀錄台江過往故事，要迎接台江建庄2百年，但日前過世，享壽94歲，教育界、門生故舊不捨，感謝他一生為台江而教的奉獻。

許麒麟從事教育工作44年6個月，許多台江鄉親3代人皆是他的學生，海東國小前年百周年校慶特頒傑出校友，表彰許老師為家鄉作育英才的功績。台南社大台江分校執行長吳茂成說，許麒麟是安南區海尾人，在日治時期讀高等科畢業後任教公學校3年，台灣光復後他就讀台南師範，畢業後回到母校海東國小任教24年，再到忠義國小任教20年多，退休後傳承台江歷史文化。

社大台江分校近年來整理許麒麟老師口述史及生平傳略，感謝他一生教育子弟的貢獻。吳茂成說，許麒麟在昭和年間冒著空襲炮火危險求學讀書，戰後返回故鄉海東國小任教，義務補習，自刻鋼板編講義，陪著學生讀書，晚上就睡在課桌上，培育台江許多優秀人才，包括前高雄市、台北市教育局長毛連塭、台灣民主運動工作者黃再添、可程科技董事長洪水樹等人。

社大台江分校表示，許麒麟於10月11日辭世，享壽94歲，在台灣文化協會百周年之際，邀請他的門生故舊，以文追思，紀錄許老師為台江而教的精神及故事，特別是在2023年台江建庄2百年即將到來，希望將許老師見證台江百年教育史，收錄進故事中，將許老師為台江而教的精神，化作千風冬陽，溫暖於人間未來。