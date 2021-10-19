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秀峰高中推動多元文化閱讀 師生神遊伊斯蘭文化國度

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區秀峰高中舉辦「伊斯蘭不思議」展覽，學生可透過閱讀、試穿伊斯蘭服裝等活動，認識不一樣的伊斯蘭風情。圖／秀峰高中提供
新北市汐止區秀峰高中舉辦「伊斯蘭不思議」展覽，學生可透過閱讀、試穿伊斯蘭服裝等活動，認識不一樣的伊斯蘭風情。圖／秀峰高中提供

每年10月24日的世界聯合國日，新北市汐止區秀峰高中推動多元文化閱讀，今天起到29日在學校圖書館推出「伊斯蘭不思議」系列活動，透過書展、書籍導讀、共讀活動與文物展示，引領學生欣賞多元文化，認識不一樣的伊斯蘭風情。

秀峰高中圖書館為新北市社區共讀站，因為疫情關係，無法開放社區民眾入校參觀這項展覽。校內展覽結束後，學校會攜手新北市立圖書館，將文物及圖書移師汐止分館，歡迎有興趣民眾11月1日起到12日前往參觀。

秀峰高中表示，這次閱讀活動除了原本館藏的伊斯蘭關書籍，另與市立圖書館合作引進更多有關伊斯蘭書籍。為了讓學生能有更多體驗，也向學校教師、教育基金會董事及汐止宏正科技員工，募集伊斯蘭相關文物展出，豐富學生的視野與心靈。

師生一入館就可聽到伊斯蘭樂曲繚繞，感受濃濃伊斯蘭風情。展出文物包括伊斯蘭服飾、鐵製雕花提包、香水瓶、銅錫合金彎刀、油燈（阿拉丁神燈）、波斯地毯、拜殿、沙畫瓶、土耳其鑲金彩繪咖啡對銀雕畫杯、惡魔之眼（藍眼睛）、手刻純銅咖啡杯盤組等等。

秀峰高中校長蔡春來表示，學校非常重視閱讀教育推動，希望透過閱讀提升學生素養。「伊斯蘭不思議」展覽不同於過去學生較熟悉的東亞或歐美文化，相對較神秘色彩。透過多元閱讀素材、文物展覽一系列活動，希望學生更能接軌國際，學習尊重多元文化。

這次展覽由秀峰高中閱讀推動社群老師與社會領域、藝術領域老師共同規劃，今天吸引不少學生到圖書館參觀，聆聽伊斯蘭樂曲，試穿伊斯蘭服裝、跪坐波斯地毯，神遊伊斯蘭文化，再透過領域老師引領認識伊斯蘭文化，讓伊斯蘭不再不可思議。

秀峰高中國中部學生王思云說，原本認為伊斯蘭文化盛行地區是相對保守、政治紊亂及戰爭頻仍的國家，經過這次融入課程接觸後有了不一樣的認識。原來伊斯蘭文物竟也如此精緻與華麗，至於齋戒、膜拜、飲食及服裝規定，在我們看來是框架，其實那是他們的生活日常，學習到以不同面向欣賞伊斯蘭之美。

新北市汐止區秀峰高中舉辦「伊斯蘭不思議」展覽，學生可透過閱讀、試穿伊斯蘭服裝等活動，認識不一樣的伊斯蘭風情。圖／秀峰高中提供
新北市汐止區秀峰高中舉辦「伊斯蘭不思議」展覽，學生可透過閱讀、試穿伊斯蘭服裝等活動，認識不一樣的伊斯蘭風情。圖／秀峰高中提供

伊斯蘭 文物

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