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辦桌菜、做模型！桃園5校跨領域教學獲獎
全台有160所學校參加教育部舉辦的跨領域美感績優學校評選，桃園有5所學校獲獎，居全國之冠。其中，楊梅區瑞塘國小讓學生從文本認識辦桌架構與流程、創作桌菜，體驗獨一無二的辦桌文化。大忠國小以埤塘為課程主題，帶學生設計寶石肥皂送給憨兒收容之家，提倡關懷弱勢。
桃園市共有5所學校獲獎，瑞塘國小及光明國小獲跨域美感領航獎、桃園高中及大忠國小獲跨域美感卓越獎、楊明國中獲跨域美感領航獎揚帆獎。
瑞塘國小跨領域美感教育課程「來！辦一桌」，讓學生動手創作桌菜，教師林思言指出，由於時代變遷，許多小學生早對辦桌文化相當陌生，因此會先帶學生到宜蘭傳藝中心參觀，從認識早期建築開始，課程中會介紹每道菜餚的意義，告訴孩子為何結婚喜宴上要吃湯圓、喬遷宴則會有豬腳等。
桃園市光明國小的「雙面城市」課程，則以全球暖化現象為主題，讓學生用模型打造出「想像中」美好的城市，並促進學生對相關議題主動發聲。
桃園高中表演藝術課程「憑藝近仁」，結合公民、歷史領域，讓學生認識白色恐怖背景、體驗案例人生，進而思考人權的重要性。
另外，陽明國中以「楊梅人文、古蹟、水圳與建築的科技互動」為主題，讓學生藉由實地踏查，將桃園市楊梅區在地的人文歷史、古蹟建築，透過科技展現，完成古蹟模型、口述講解等工作。
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