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橫山國小110周年校慶缺經費 藝術家黃翠文繪口罩助募款

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣橫山國小創校110年，將在11月舉行校慶運動會，藝術家黃翠文（左前1）首先拋磚引玉，無償提供壓克力創作版權印製藝術口罩。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣橫山國小創校110年，將在11月舉行校慶運動會，藝術家黃翠文（左前1）首先拋磚引玉，無償提供壓克力創作版權印製藝術口罩。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣橫山國小創校110年，將在11月舉行校慶運動會，但活動經費仍在募款當中，藝術家黃翠文首先拋磚引玉，無償提供壓克力創作版權印製藝術口罩，希望吸引各界目光，更呼籲校友們共襄盛舉樂捐，讓校慶辦得更圓滿，同時也希望透過流體藝術創作啟發學生們的美感教育。

校長周德知表示，這次110周年校慶所製作的藝術口罩，總數有4000份，是由第10屆校友吳和蘭所出資製作，除了將免費分送給橫山村的居民外，也會作為校慶募款紀念品，希望校友們能樂捐籌措校慶經費，就能獲得藝術口罩，所得除了用在校慶活動上，也將作為弱勢學生的助學金。

藝術家黃翠文負責這次藝術口罩製作，她說原本只打算做1款，卻因為藝術工作者執著、追求完美的個性，最後總共設計出10款，希望能推廣藝術、吸引目光，為校慶增添更豐富的色彩，更能為防疫、幫助弱勢盡一份心。

橫山國小將在11月20日舉行校慶運動會，今天上午由慈濟在新竹縣成立的第2所「靜思閱讀書軒」也正式啟用，館藏500冊書籍，都是由校友、慈濟師姐古麗香出資50萬元捐贈，希望拓增學生們的視野及閱讀能力。

慈濟靜思書軒營運長蔡青兒表示，書軒成立的目的在與大眾分享，為了將好書送到校園與師生們分享，慈濟基金會從4年多前開始在校園推動靜思閱讀書軒，為孩子們打造富含人文氣息的閱讀空間。

周德知表示，橫山國小與中華民國同壽，目前學生約有120人，每年級各1班，雖然受少子化及人口外移衝擊，但學校仍持續朝課程創新、教學活化、學習多元、制度優化、環境美化的方向努力。

靜思閱讀書軒設置於橫山國小行政大樓2樓的社會教室，由慈濟志工團隊和全校師生共同打造布置。記者巫鴻瑋／攝影
靜思閱讀書軒設置於橫山國小行政大樓2樓的社會教室，由慈濟志工團隊和全校師生共同打造布置。記者巫鴻瑋／攝影
橫山國小1912年創校名為「樹杞林公學校橫山分校」，1922年獨立設校改制為「橫山公學校」。記者巫鴻瑋／攝影
橫山國小1912年創校名為「樹杞林公學校橫山分校」，1922年獨立設校改制為「橫山公學校」。記者巫鴻瑋／攝影

口罩 慈濟 新竹

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