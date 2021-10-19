橫山國小110周年校慶缺經費 藝術家黃翠文繪口罩助募款

新竹縣橫山國小創校110年，將在11月舉行校慶運動會，但活動經費仍在募款當中，藝術家黃翠文首先拋磚引玉，無償提供壓克力創作版權印製藝術口罩，希望吸引各界目光，更呼籲校友們共襄盛舉樂捐，讓校慶辦得更圓滿，同時也希望透過流體藝術創作啟發學生們的美感教育。

校長周德知表示，這次110周年校慶所製作的藝術口罩，總數有4000份，是由第10屆校友吳和蘭所出資製作，除了將免費分送給橫山村的居民外，也會作為校慶募款紀念品，希望校友們能樂捐籌措校慶經費，就能獲得藝術口罩，所得除了用在校慶活動上，也將作為弱勢學生的助學金。

藝術家黃翠文負責這次藝術口罩製作，她說原本只打算做1款，卻因為藝術工作者執著、追求完美的個性，最後總共設計出10款，希望能推廣藝術、吸引目光，為校慶增添更豐富的色彩，更能為防疫、幫助弱勢盡一份心。

橫山國小將在11月20日舉行校慶運動會，今天上午由慈濟在新竹縣成立的第2所「靜思閱讀書軒」也正式啟用，館藏500冊書籍，都是由校友、慈濟師姐古麗香出資50萬元捐贈，希望拓增學生們的視野及閱讀能力。

慈濟靜思書軒營運長蔡青兒表示，書軒成立的目的在與大眾分享，為了將好書送到校園與師生們分享，慈濟基金會從4年多前開始在校園推動靜思閱讀書軒，為孩子們打造富含人文氣息的閱讀空間。