花蓮偏鄉學習資源不足 企業捐200台平板助學

今年5月中旬爆發疫情，各地學校停課不停學，利用筆電、平板網路遠距上課。但花蓮偏鄉學校資源普遍不足，今天有企業捐贈縣內10所國小共200台平板，加上花蓮縣政府採購的平板及網卡，讓學生即使在家也有設備可供學習。

花蓮縣國中小學生超過2萬人，縣府教育處目前補助約6000台平板，學習設備不足，遠傳電信今天捐贈信義、國福、康樂、光華、南華、豐裡、豐山、佳民、水源及景美國小10所學校，共200台平板設備，每校平均有20台，由遠傳總經理井琪代表捐贈，縣長徐榛蔚和受贈國小校長致贈感謝狀。

井琪表示，除了捐贈200台平板外，預計在花蓮秀林鄉衛生所開設5G遠距診療，今年底將在鳳林、萬榮、瑞穗等處架設網路完成，盼減少城鄉教育及醫療的差距。

徐榛蔚指出，上周受颱風外圍環流影響，花蓮下起豪雨，有些孩童無法到校上課，學校啟動遠距教學，不過偏鄉學校資源不足，感謝企業贈送200台平板，充實教育設備，讓孩童能安心在家求學。

豐山國小校長謝燕惠表示，目前校內學生有88位，遠距學習的載具不夠，尤其1、2年級39位學童剛入學，家長資訊設備規格不同，導致教學困難，現在平板將視情況提供學生使用，增加教學的管道。