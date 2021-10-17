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影／來電了！師生驚嚇尖叫 原來他們在做這項實驗
靜電無所不在，尤其是人在穿脫毛衣，或接觸頭髮、鐵製物品時，會產生瞬間電力，台中自然科學博物館「把知識送上門」，今天下鄉到麥寮鄉興華國小，帶領學童窺探靜電奧秘，並透過實驗操作理解原理，學童開心呼喊「比課本還要有趣！」
往往只有校外教學，才有機會到科博館參觀的興華國小學童，等待今日來到多時，校方表示，科博館人員規畫系列體驗課程，領導學童做中學，包括操作「范氏起電器」體驗靜電等多項實驗，尤其通電使飄逸頭髮忽然怒髮衝冠，引起不少人驚呼，也好奇「究竟是否會有心電感應？」
科博館人員說，心電感應實驗是由第一位學生在心中想好1至5某個數字，另一位同學與其接觸，並串連觸電，猜測同學所想的數字，但沒有猜對，顯見無法達成心電感應，但當所有人手牽手、圍成大圓圈，經萊頓杯傳電後，「啊！」「來電了！」所有人驚聲尖叫放開手，瞬間感電形成「另一種心電感應」，驚嚇中帶點驚喜也令現場師生哈哈大笑。
「電來的瞬間手麻掉！」學生周天後說，生活實驗存在很多不可思議的原理，靜電實驗時他除感覺手麻，也感到刺痛感；學生林育甄分享，「觸電使我的頭髮飛了起來，彷彿變身童話故事裡的巫婆，畫面很逗趣！」
自然科指導教師蔡宗達說，實作體驗富含寓教於樂知識，有助啟發學生學習興趣及加深記憶，且實驗流程簡單好記，學生也可自學，與家人分享「來電一下」，分享實驗心得。
興華國小校長王瓊慈表示，該校因位處偏鄉，學生要到科博館參觀和學習的機會，相對都市學生更少，此次能在校園內完成學生參訪心願，是一堂非常有意義的實作課。
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