「藺類風情」周素蘭師生編織聯展 傳承傳統工藝

「藺類風情」周素蘭師生編織聯展，保存傳統工藝，即日起到11月21日，在裕珍馨大甲三寶文化館展出，地點在台中市大甲區光明路67號2樓，展出時間每天上午10點到下午5點，免費參觀。

大甲百齡扶輪社創社社長、大甲區調解委員、大甲名人醫生娘周素蘭表示，30年代的大甲，藺草編織是地方上一項經濟來源，男女老少幾乎都在從事藺草編織，她從小就對藺草編織有興趣，家境小康，母親不願她從事辛苦的編織工作，她到50歲才重拾藺草編織，20多年來不斷研究精進，到處授課、推廣，不僅致力於保存傳承這項傳統工藝，更將之發揚開創新技法新格局。

周素蘭和她18名學生們在裕珍馨三寶文化館展出，其中年齡最大的是80歲的鄒秀梅，鄒秀梅從小就從事藺草編織，她說，以前編藺草是為了生計，所以只專攻一部份，求快求多，後來上周素蘭的課，學了很多新技術，開發了很多新產品，才知道藺草編織如此神奇；70多歲的洪碧枝、黃雅雲也是帶藝進師門，跟老師學習都超過10年。

學員中還有裕珍馨食品的董事長夫人沈瓊瑗，沈瓊瑗說她也是從小就會編織藺草，後來有很長一段時間沒做，碰到周素蘭後重新開始，不僅習得更多的編織技巧，也結識一群同好讓創作路更加寬廣。

2020年，周素蘭和一群有心人士眼看藺編傳統產業逐漸沒落，讓人覺得擔心與婉惜，她和大甲百齡扶輪社社長共同企劃以「大甲藺草編織技藝傳承與農村再生」為主題，向國際扶輪基金會全球獎助金計劃申請到6萬多美金幫助西岐里、六分里，以西岐里為藺草生產地與作品完成地，以六分里水流東社區農藝傳坊景點為作品銷售地，使生產到銷售一氣呵成，除了推廣更要銷售，才能永續經營。