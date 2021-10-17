影／蓮藕一身都是寶 南大附小師生走訪白河體驗

南大附小彩虹斑馬志工隊前往台南白河，進行兩天一夜戶外教育自主學習課程，師生們深入認識蓮藕探索課程，除在蓮藕田挖蓮藕，還完成清洗、攪碎、洗粉、沉澱、裝碗到曬粉等一連串過程，藉由「動手做」，更上了寶貴一課。

白河以種植蓮花聞名全台，目前正是採收蓮藕時，南大附小彩虹斑馬志工隊師生27人昨、今安排這次難得體驗學習課程，看著俗稱小山貓的剷土機駛進蓮藕田，快速將蓮藕田一塊塊鏟起，原本在土裡的蓮藕躍上地面，學生們也學習蓮農迅速將蓮藕拾起，第一次下田的學生蔡予曦說，小山貓把土鏟起後，一條條細細的粉藕就出現在眼前，跟老師介紹的胖胖的嘉義民雄菜藕很不一樣。

課程也安排蓮藕粉DIY，蓮農鄭秋郎表示，從田裡採粉藕外，後續繁複的洗粉、沉澱步驟要落實，才能製成高品質的蓮藕粉。學生李威騰累積學習心得說，攪碎蓮藕渣要洗粉，邊沖水邊搓蓮藕渣，從原本稍微滑滑的洗成澀澀的，就表示把粉洗出來了，蓮藕粉水還要經過長時間的三次過濾、沉澱，才能裝碗等待乾燥。

在現場十多名阿公阿嬤正拿著碗公身手俐落刮著蓮藕粉，學生李昀澈說，阿公阿嬤雖然年紀都很大，動作很敏捷，一片片雪白的蓮藕粉飛快掉落鐵片上，透過課程安排，才知道原來不起眼的蓮藕粉過程就是如此繁瑣、不簡單。