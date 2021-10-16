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台中9萬國小學子食在地有機米 農業局明年盼向上推廣

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
清水區農會昨(15日)在清水農業推廣教育中心舉辦「有機食農教育體驗活動」，帶領清水國小學童及家長下田體驗，瞭解食物從種苗到餐桌的旅程。圖／台中市政府農業局提供
清水區農會昨(15日)在清水農業推廣教育中心舉辦「有機食農教育體驗活動」，帶領清水國小學童及家長下田體驗，瞭解食物從種苗到餐桌的旅程。圖／台中市政府農業局提供

台中市農業局鼓勵中市農民種植有機米並提高產量，去年起，台中市9萬民國小學童，營養午餐每周一次享用台中有機米飯香，農業局推廣食農教育，明年盼將台中市各國中納入「有機米供校園午餐計畫」，穩定在地有機米價格並打通銷路。

清水區農會昨(15日)在清水農業推廣教育中心舉辦「有機食農教育體驗活動」，邀請清水五福圳の米青農陳裕源、產銷履歷水耕蔬菜達人林于超，帶領台中市清水國小四年級的學童及家長下田體驗，瞭解食物從種苗到餐桌的旅程，宣導友善耕作及農產品食用安全。

小朋友跟著青農下田去，認識如何分辨稻子與雜草，並親自利用農業廢棄物製作碳化稻穀，收集木醋液噴灑來驅蟲施肥，再到水耕蔬菜網室參觀，更開心的是，親手將新鮮A菜拔下帶回家「加菜」，現場歡笑聲不斷。

去年，農業局與農委會農糧署推動「有機米供校園午餐使用計畫」，109年及110年分別收購100及200公噸有機稻穀。

農業局作物生產科指出，以109學年度下學期為例，供應本市119所國民小學約9萬人使用，每周一餐食用在地有機米飯，且推廣有機食農教育，學童「吃了有感」，深獲好評。

目前，鼓勵農民栽種有機米、產量增加，明年，農業局盼收購有機米種植面積契作的兩成，達到穩定有機米市場價格、開闢通路。

農業局研擬增加有機稻穀收購量，供應對象從111年度起從國小擴大至國中小，讓更多學子認識食農教育、食用在地生產的優質好米。

清水區農會昨(15日)在清水農業推廣教育中心舉辦「有機食農教育體驗活動」，帶領清水國小學童及家長下田體驗，瞭解食物從種苗到餐桌的旅程。圖／台中市政府農業局提供
清水區農會昨(15日)在清水農業推廣教育中心舉辦「有機食農教育體驗活動」，帶領清水國小學童及家長下田體驗，瞭解食物從種苗到餐桌的旅程。圖／台中市政府農業局提供
清水區農會昨(15日)在清水農業推廣教育中心舉辦「有機食農教育體驗活動」，帶領清水國小學童及家長下田體驗，瞭解食物從種苗到餐桌的旅程。圖／台中市政府農業局提供
清水區農會昨(15日)在清水農業推廣教育中心舉辦「有機食農教育體驗活動」，帶領清水國小學童及家長下田體驗，瞭解食物從種苗到餐桌的旅程。圖／台中市政府農業局提供
清水區農會昨(15日)在清水農業推廣教育中心舉辦「有機食農教育體驗活動」，帶領清水國小學童及家長下田體驗，瞭解食物從種苗到餐桌的旅程。圖／台中市政府農業局提供
清水區農會昨(15日)在清水農業推廣教育中心舉辦「有機食農教育體驗活動」，帶領清水國小學童及家長下田體驗，瞭解食物從種苗到餐桌的旅程。圖／台中市政府農業局提供

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