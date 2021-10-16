桃園元生國小創校20周年校慶 LOGO意象遊戲區揭牌

桃園中壢區元生國小今創校20週年校慶紀念活動，桃園市長鄭文燦今天出席一同慶賀並表示，元生國小當年是裕隆紡織廠址經過重劃後取得校地，歷經20年班級數已來到65班，且各項校園設施逐步改善，讓元生國小成為1所優質的學校。

鄭文燦指出，市府109至110年補助元生國小建設經費約2557萬元，陸續完成智慧學習教室設置、圖書館整建、電梯改善、綜合球場整修、學校廁所整建、校園遊憩場整建，以及全校班班有冷氣裝設工程等重大建設。

桃園市議會議長邱奕勝表示，桃園市籍民意代表與市府都非常重視桃園學子的教育預算，希望在市籍民意代表與市府團隊的通力合作下，共同將教育辦好。

本次元生國小因應校慶，設計了創校20周年LOGO意象遊戲區，在今天這個有意義的日子裡舉行揭牌儀式，讓學生能有一個好的遊憩空間。