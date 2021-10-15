快訊

初代名模女神驚喜登場 願當柯震東「最辣媽媽」

高雄城中城火警 住戶憶：剛買時非常熱鬧

防疫過後歡呼收割 香田國小今恢復14年傳統全校割稻

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
香田國小小朋友歡呼收割生態田的水稻。圖／香田國小提供
香田國小小朋友歡呼收割生態田的水稻。圖／香田國小提供

今年5月中旬起全國學生停止到校上課，彰化縣香田國小收割生態田稻米的工作首次委託社區居民代勞，幸好新冠肺炎疫情緩和，今天香田國小80名師生恢復14年傳統，歡喜收割今年二期稻作，但二林文化季停辦，無處義賣「香田米」，校方暫時留存，恃機而「賣」。

香田國小開闢生態田約1.3分地，每年三月和七月插秧，水稻生長80多天，六月和十月收割，學童三月下田體驗春耕，七月暑假期間由學童的阿公阿嬤或社區民眾代插二期作秧苗，六月和十月小朋友學習收割，每期收穫800到1000公斤，換算最高產量1600台斤，跟專業農民種稻每分地收穫最多2200台斤相比，香田學童算是「金厲害」。

香田國小今天邀請退休主任林文達負責解說收割技巧，鐮刀對準要收割的水稻稻莖，刀子朝下，不可以亂揮以免自傷或傷人，割下的稻穗整把放好，才方便後續處理，如果隨手亂放，很難整理。

學校考量小朋友無法收割全部稻穗，年年都請家長代割部分稻子，剩餘的交給學童收割，今年刻意留下台灣形狀的一區稻子，全校64名學童走入田間，跟著林文達一個口令一個動作割下稻穗。

「今天太陽好大，收割時好熱。」二年級林姓學童說，自己割稻真正體會農民的辛苦。五年級陳姓學童說，五年級社會課教台灣地理位置，今天老師利用稻田「台灣地圖」，讓大家更清楚台灣海岸地形和彰化縣的位置。六年級洪姓學童表示，老師教他們學習稻穗，越成熟越飽滿就越下垂，就像做人，身心越成熟越謙虛。

香田國小校長鄭培華說，香田實施食農教育14年，教導學生熱愛土地、刻苦耐勞、知福惜福、敬天謝地的鄉土情懷，因此獲得教育部100特色學校的榮耀，今天是學校收割日，學校師長發揮創意巧思，將食農教育結合社會藝文領域課程，學校生態田呈現台灣浮水印的意象，可教導學童學習利用稻田進行美感創作，讓學校的收割日不只割稻，也注入跨域學習的喜悅。

香田國小小朋友今天下午快樂收割生態田的水稻。圖／香田國小提供
香田國小小朋友今天下午快樂收割生態田的水稻。圖／香田國小提供

食農教育 農民

延伸閱讀

新北持續零確診！ 侯友宜盼大幅提高疫苗覆蓋率

企業捐防疫噴霧機給台南幼兒園 盼增強防疫量能

放寬以色列、印尼入境規定 指揮中心：可至防疫旅館居檢

防疫回收量暴增 台南永康回收場變「垃圾山」傳惡臭

相關新聞

防疫過後歡呼收割 香田國小今恢復14年傳統全校割稻

今年5月中旬起全國學生停止到校上課，彰化縣香田國小收割生態田稻米的工作首次委託社區居民代勞，幸好新冠肺炎疫情緩和，今天香...

大榮劍橋國際雙語學校設創客教室 培養科技素養與能力

大榮劍橋國際雙語學校設置「創客教室」今天揭幕，學校董事長李振登表示，現在只有語文好還不夠，每個孩子都必須學習數理邏輯思考...

影／山水悠情鷹之谷雯翔舞團 舞出大埔淒美愛情故事

嘉義縣大埔鄉森友會水庫節明天登場；嘉義縣傑出演藝團隊雯翔舞團，以大埔自然人文及傳說故事「紅花園」為題材，創作最新舞作「山...

新竹縣行動書車校園巡迴開跑 挺進偏鄉小校

新竹縣行動書車校園巡迴今年下半年度活動近日正式啟動，縣府今天指出，將陸續走訪瑞峰、新社、秀巒、太平及十興等5所學校，辦理...

偏鄉山城迷你太平國小校長黃彥鈞 獲校長領導卓越獎

嘉義縣偏鄉山區梅山鄉太平國小只有20多名學生，校長黃彥鈞帶領教學團隊，透過「生態人文實驗小學」轉型，讓學校及社區共榮，展...

育英學童等公車空間不足 站牌將遷移更安全

位在新北市淡水區育英國小前方的十字路口，平常車流量就非常多，在中山北路3段這邊，有一處公車站牌，但路旁可以讓學童及民眾等候公車的空間相當狹小，育英國小校長 陳東鴻表示，學校這幾年都招生滿額，有10%的學童都必需與家長一起等候公車上下課，而現在狹小的候車空間，緊鄰車流頻繁的道路，真的有安全上的疑慮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。