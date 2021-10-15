防疫過後歡呼收割 香田國小今恢復14年傳統全校割稻

今年5月中旬起全國學生停止到校上課，彰化縣香田國小收割生態田稻米的工作首次委託社區居民代勞，幸好新冠肺炎疫情緩和，今天香田國小80名師生恢復14年傳統，歡喜收割今年二期稻作，但二林文化季停辦，無處義賣「香田米」，校方暫時留存，恃機而「賣」。

香田國小開闢生態田約1.3分地，每年三月和七月插秧，水稻生長80多天，六月和十月收割，學童三月下田體驗春耕，七月暑假期間由學童的阿公阿嬤或社區民眾代插二期作秧苗，六月和十月小朋友學習收割，每期收穫800到1000公斤，換算最高產量1600台斤，跟專業農民種稻每分地收穫最多2200台斤相比，香田學童算是「金厲害」。

香田國小今天邀請退休主任林文達負責解說收割技巧，鐮刀對準要收割的水稻稻莖，刀子朝下，不可以亂揮以免自傷或傷人，割下的稻穗整把放好，才方便後續處理，如果隨手亂放，很難整理。

學校考量小朋友無法收割全部稻穗，年年都請家長代割部分稻子，剩餘的交給學童收割，今年刻意留下台灣形狀的一區稻子，全校64名學童走入田間，跟著林文達一個口令一個動作割下稻穗。

「今天太陽好大，收割時好熱。」二年級林姓學童說，自己割稻真正體會農民的辛苦。五年級陳姓學童說，五年級社會課教台灣地理位置，今天老師利用稻田「台灣地圖」，讓大家更清楚台灣海岸地形和彰化縣的位置。六年級洪姓學童表示，老師教他們學習稻穗，越成熟越飽滿就越下垂，就像做人，身心越成熟越謙虛。